https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596442425.html

Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса

Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса

Более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, стремительно распространяется в США и может стать доминирующим в стране к марту,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T04:54

2021-02-08T04:54

2021-02-08T11:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, стремительно распространяется в США и может стать доминирующим в стране к марту, следует из исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv.Исследование, которое провела группа из более чем 50 сотрудников из Калифорнийского университета, Аризонского университета, компании Helix, исследовательского центра Scripps Research Institute и других, пока не было отрецензировано.Как говорится в исследовании, путем секвенирования 212 геномов так называемого британского штамма ученые установили, что B.1.1.7. был ввезен в США несколько раз, его присутствие прослеживается в Штатах уже в конце ноября.Отмечается, что к марту 2021 года штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, что может привести к очередному резкому росту случаев заражения и, как следствие, летальных исходов."Наше исследование показывает, что США находятся на такой же траектории, как и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, он требует немедленных и решительных действий для минимизации заболеваемости COVID-19 и смертности", — подчеркивают ученые.В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большой скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, сша, в мире