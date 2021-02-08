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Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
Более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, стремительно распространяется в США и может стать доминирующим в стране к марту,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:54
2021-02-08T04:54
2021-02-08T11:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
сша
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, стремительно распространяется в США и может стать доминирующим в стране к марту, следует из исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv.Исследование, которое провела группа из более чем 50 сотрудников из Калифорнийского университета, Аризонского университета, компании Helix, исследовательского центра Scripps Research Institute и других, пока не было отрецензировано.Как говорится в исследовании, путем секвенирования 212 геномов так называемого британского штамма ученые установили, что B.1.1.7. был ввезен в США несколько раз, его присутствие прослеживается в Штатах уже в конце ноября.Отмечается, что к марту 2021 года штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, что может привести к очередному резкому росту случаев заражения и, как следствие, летальных исходов."Наше исследование показывает, что США находятся на такой же траектории, как и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, он требует немедленных и решительных действий для минимизации заболеваемости COVID-19 и смертности", — подчеркивают ученые.В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большой скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
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коронавирус covid-19, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Более заразный вариант коронавируса
, впервые обнаруженный в Великобритании
, стремительно распространяется в США
и может стать доминирующим в стране к марту, следует из исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv
.
Исследование, которое провела группа из более чем 50 сотрудников из Калифорнийского университета, Аризонского университета, компании Helix, исследовательского центра Scripps Research Institute и других, пока не было отрецензировано.
"Из-за внезапного и быстрого распространения штамма B.1.1.7 во всем мире мы стремились понять распространенность и динамику (распространения. — Прим. ред.) этого варианта в США", — сообщают исследователи.
Как говорится в исследовании, путем секвенирования 212 геномов так называемого британского штамма ученые установили, что B.1.1.7. был ввезен в США несколько раз, его присутствие прослеживается в Штатах уже в конце ноября.
"Мы выяснили, что B.1.1.7 появился в США ближе к концу ноября 2020 года, на январь 2021 года он распространился на по меньшей мере 30 штатов США. Важно отметить, что мы обнаружили, что вариант B.1.1.7 на 35-45 процентов больше распространяется по всей стране (чем другие варианты. — Прим. ред.)", — сообщают авторы исследования.
Отмечается, что к марту 2021 года штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, что может привести к очередному резкому росту случаев заражения и, как следствие, летальных исходов.
"Наше исследование показывает, что США находятся на такой же траектории, как и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, он требует немедленных и решительных действий для минимизации заболеваемости COVID-19 и смертности", — подчеркивают ученые.
В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большой скоростью и требует от населения еще большей осторожности.