В Волгограде замдиректора завода заподозрили в контрабанде комплектующих
15:28 08.02.2021 (обновлено: 17:24 08.02.2021)
© Фото : Южное таможенное управлениеАстраханские таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения
© Фото : Южное таможенное управление
ВОЛГОГРАД, 8 фев – РИА Новости. Заместителя директора оборонного предприятия в Волгоградской области подозревают в контрабанде электронных комплектующих к военной технике, которые он пересылал почтой в Белоруссию, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
"Сотрудники таможни установили, что в 2016-2019 годах заместитель директора завода, расположенного в Волгоградской области, организовал перемещение через российско-белорусскую границу электронных комплектующих – кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : Южное таможенное управлениеАстраханские таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения
© Фото : Южное таможенное управление
Астраханские таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения
Отмечается, что всего было отправлено по почте около 600 резонаторов. По информации управления, в ходе проверки выяснилось, что оборонное предприятие не имеет разрешения на перемещения данной продукции через границу.
Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда продукции военного назначения", наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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