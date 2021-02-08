https://ria.ru/20210208/kontrabanda-1596526636.html

В Волгограде замдиректора завода заподозрили в контрабанде комплектующих

В Волгограде замдиректора завода заподозрили в контрабанде комплектующих

Заместителя директора оборонного предприятия в Волгоградской области подозревают в контрабанде электронных комплектующих к военной технике, которые он пересылал РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:28

2021-02-08T15:28

2021-02-08T17:24

южное таможенное управление

волгоградская область

белоруссия

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 фев – РИА Новости. Заместителя директора оборонного предприятия в Волгоградской области подозревают в контрабанде электронных комплектующих к военной технике, которые он пересылал почтой в Белоруссию, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Отмечается, что всего было отправлено по почте около 600 резонаторов. По информации управления, в ходе проверки выяснилось, что оборонное предприятие не имеет разрешения на перемещения данной продукции через границу.Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда продукции военного назначения", наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201230/eks-posol-1591526952.html

волгоградская область

белоруссия

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2021

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южное таможенное управление, волгоградская область, белоруссия, происшествия