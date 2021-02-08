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В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы
В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы
Житель Польши Томаш Коменда получит почти 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:02
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польша
в мире
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ВАРШАВА, 8 фев — РИА Новости. Житель Польши Томаш Коменда получит почти 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет.Восемнадцать лет назад в небольшом польском городке погибла 15 летняя девушка: ее изнасиловали и оставили на морозе. Виновным в совершении этого преступления был признан 23-летний Коменда. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Недавно в деле появились новые обстоятельства: в частности, результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного. В итоге Томаша Коменду признали невиновным в убийстве и изнасиловании и освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных в тюрьме.После освобождения Коменда решил потребовать компенсацию от государства через суд: выплатить ему 18 миллионов злотых (около 4,8 миллиона долларов) — по одному миллиону за каждый год, проведенный в тюрьме.Как передает портал RMF FM, в понедельник окружной суд города Ополе решил, что Коменда получит в виде компенсации и возмещения 12 811 533 злотых. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Тем временем правоохранительным органам удалось найти настоящих виновных в гибели девушки. Они оба уже осуждены на 25 лет лишения свободы каждый.
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польша, в мире

В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы

17:02 08.02.2021 (обновлено: 17:58 08.02.2021)
 
© Fotolia / LuftbildfotografЗабор в тюрьме
Забор в тюрьме - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / Luftbildfotograf
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 фев — РИА Новости. Житель Польши Томаш Коменда получит почти 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет.
Восемнадцать лет назад в небольшом польском городке погибла 15 летняя девушка: ее изнасиловали и оставили на морозе. Виновным в совершении этого преступления был признан 23-летний Коменда. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Недавно в деле появились новые обстоятельства: в частности, результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного. В итоге Томаша Коменду признали невиновным в убийстве и изнасиловании и освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных в тюрьме.
После освобождения Коменда решил потребовать компенсацию от государства через суд: выплатить ему 18 миллионов злотых (около 4,8 миллиона долларов) — по одному миллиону за каждый год, проведенный в тюрьме.
Как передает портал RMF FM, в понедельник окружной суд города Ополе решил, что Коменда получит в виде компенсации и возмещения 12 811 533 злотых. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Тем временем правоохранительным органам удалось найти настоящих виновных в гибели девушки. Они оба уже осуждены на 25 лет лишения свободы каждый.
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