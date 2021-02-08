https://ria.ru/20210208/kompensatsiya-1596550236.html

В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы

В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы

Житель Польши Томаш Коменда получит почти 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:02

2021-02-08T17:02

2021-02-08T17:58

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/94581/18/945811861_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_505b12b7c40c23ec6f61115afb8413bc.jpg

ВАРШАВА, 8 фев — РИА Новости. Житель Польши Томаш Коменда получит почти 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет.Восемнадцать лет назад в небольшом польском городке погибла 15 летняя девушка: ее изнасиловали и оставили на морозе. Виновным в совершении этого преступления был признан 23-летний Коменда. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Недавно в деле появились новые обстоятельства: в частности, результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного. В итоге Томаша Коменду признали невиновным в убийстве и изнасиловании и освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных в тюрьме.После освобождения Коменда решил потребовать компенсацию от государства через суд: выплатить ему 18 миллионов злотых (около 4,8 миллиона долларов) — по одному миллиону за каждый год, проведенный в тюрьме.Как передает портал RMF FM, в понедельник окружной суд города Ополе решил, что Коменда получит в виде компенсации и возмещения 12 811 533 злотых. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Тем временем правоохранительным органам удалось найти настоящих виновных в гибели девушки. Они оба уже осуждены на 25 лет лишения свободы каждый.

https://ria.ru/20190830/1558060982.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире