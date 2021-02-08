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https://ria.ru/20210208/kolgotki-1596438845.html
Врач развеял мифы о капроновых колготках
Врач развеял мифы о капроновых колготках
Могут ли капроновые колготки нанести вред организму и греют ли они на самом деле в холодную погоду, рассказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:10
2021-02-08T02:15
аллергия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Могут ли капроновые колготки нанести вред организму и греют ли они на самом деле в холодную погоду, рассказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики, флеболог клиники "Центр Флебологии" Амиран Демуров.Вокруг капроновых колготок существует множество мифов. Например, говорят, что если носить их более четырех часов в день, можно получить проблемы с кровообращением из-за того, что они сильно пережимают кровеносные сосуды ног. Однако это не так, пояснил Амиран Демуров. Обычные колготки, даже если они обладают утягивающим, поддерживающим и моделирующим эффектом, не могут передавить крупные магистрали вен или артерий. Более того, с помощью капроновых колготок можно улучшить циркуляцию крови. Для этого нужны специальные компрессионные изделия, отметил флеболог.Врач также опроверг утверждение, что бессмысленно надевать капроновые колготки в холодную погоду. Оказывается, согревают даже капроновые чулки в сеточку. "Под ними образуется слой воздуха, который неподвижно прилегает к коже, а воздух – хороший теплоизолятор, он прогревается от кожи и дальше защищает кожу от охлаждения. То есть какой-то согревающий эффект есть, но в совсем холодную погоду лучше надевать термобелье, а не колготки", – посоветовал Амиран ДемуровГоворить о вреде колготок можно только в одном случае, если у того, кто их носит, есть аллергия на капрон, заключил врач в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200221/1565026262.html
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аллергия, здоровье - общество, общество

Врач развеял мифы о капроновых колготках

02:10 08.02.2021 (обновлено: 02:15 08.02.2021)
 
© Fotolia / ladimirfloydДевушка в ажурных чулках
Девушка в ажурных чулках - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / ladimirfloyd
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Могут ли капроновые колготки нанести вред организму и греют ли они на самом деле в холодную погоду, рассказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики, флеболог клиники "Центр Флебологии" Амиран Демуров.
Вокруг капроновых колготок существует множество мифов. Например, говорят, что если носить их более четырех часов в день, можно получить проблемы с кровообращением из-за того, что они сильно пережимают кровеносные сосуды ног. Однако это не так, пояснил Амиран Демуров.
Обычные колготки, даже если они обладают утягивающим, поддерживающим и моделирующим эффектом, не могут передавить крупные магистрали вен или артерий. Более того, с помощью капроновых колготок можно улучшить циркуляцию крови. Для этого нужны специальные компрессионные изделия, отметил флеболог.
"Если мы ведем речь про качественный компрессионный трикотаж, именно лечебный, который назначается при проблемах с венами, там идет распределенный профиль давления, он нигде ничего не пережимает, наоборот, улучшает венозный отток, то есть способствует лучшей циркуляции крови, меньшей утомляемости, и идет профилактика варикозного расширения вен", – сказал Амиран Демуров.
Врач также опроверг утверждение, что бессмысленно надевать капроновые колготки в холодную погоду. Оказывается, согревают даже капроновые чулки в сеточку.
"Под ними образуется слой воздуха, который неподвижно прилегает к коже, а воздух – хороший теплоизолятор, он прогревается от кожи и дальше защищает кожу от охлаждения. То есть какой-то согревающий эффект есть, но в совсем холодную погоду лучше надевать термобелье, а не колготки", – посоветовал Амиран Демуров
Говорить о вреде колготок можно только в одном случае, если у того, кто их носит, есть аллергия на капрон, заключил врач в интервью радио Sputnik.
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