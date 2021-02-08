https://ria.ru/20210208/kodeks-1596595110.html

Самарский вуз объяснил изменения в кодексе этики после незаконных акций

Самарский вуз объяснил изменения в кодексе этики после незаконных акций

Норма кодекса этики Самарского государственного технического университета о несогласованных акциях является профилактической и направлена на то, чтобы... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T22:24

2021-02-08T22:24

2021-02-08T22:24

россия

дмитрий медведев

самарский государственный технический университет

дмитрий песков

владимир путин

общество

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САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Норма кодекса этики Самарского государственного технического университета о несогласованных акциях является профилактической и направлена на то, чтобы сотрудники и студенты осознали, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в вузе.Ранее местные СМИ написали, что в кодекс этики вуза были внесены изменения, касающиеся участия сотрудников и студентов университета в несогласованных акциях. В документе сказано, что работнику или обучающемуся "следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях". Изменения в кодекс были утверждены 29 января на заседании ученого совета вуза."Мы дорожим нашими преподавателями и обучающимися и призываем их соблюдать этические нормы нашего университета, которые закреплены в кодексе", - добавили в управлении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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россия, дмитрий медведев, самарский государственный технический университет, дмитрий песков, владимир путин, общество