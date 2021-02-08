Самарский вуз объяснил изменения в кодексе этики после незаконных акций
САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Норма кодекса этики Самарского государственного технического университета о несогласованных акциях является профилактической и направлена на то, чтобы сотрудники и студенты осознали, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее местные СМИ написали, что в кодекс этики вуза были внесены изменения, касающиеся участия сотрудников и студентов университета в несогласованных акциях. В документе сказано, что работнику или обучающемуся "следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях". Изменения в кодекс были утверждены 29 января на заседании ученого совета вуза.
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"Основная задача, которую мы ставили перед собой, она профилактическая и направлена на то, чтобы и работники нашего университета, и обучающиеся осознали всю степень ответственности за действия, противоречащие действующему законодательству РФ, а именно, за участие в несанкционированных митингах, за которое предусмотрена административная ответственность", - говорится в ответе правового управления вуза.
"Мы дорожим нашими преподавателями и обучающимися и призываем их соблюдать этические нормы нашего университета, которые закреплены в кодексе", - добавили в управлении.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".