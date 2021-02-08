https://ria.ru/20210208/khram-1596592874.html

В ОАЭ появится храм трех религий

В ОАЭ появится храм трех религий

Храм трех авраамических религий - христианства, ислама и иудаизма - планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:51

2021-02-08T21:51

2021-02-08T21:51

религия и мировоззрение

россия

бахрейн

оон

египет

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Храм трех авраамических религий - христианства, ислама и иудаизма - планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.Кроме того, Аль Джабер отметил сходство между Россией и ОАЭ - обе страны многонациональны, и в них мирно соседствуют люди разных вероисповеданий. В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необходимые места для поклонения - мечети, церкви, синагоги.Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Также верующие считают его праотцем народов и одним из первых пророков.

https://ria.ru/20210130/oae-1595252162.html

россия

бахрейн

египет

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россия, бахрейн, оон, египет