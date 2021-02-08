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В ОАЭ появится храм трех религий
В ОАЭ появится храм трех религий
Храм трех авраамических религий - христианства, ислама и иудаизма - планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:51
2021-02-08T21:51
2021-02-08T21:51
религия и мировоззрение
россия
бахрейн
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египет
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Храм трех авраамических религий - христианства, ислама и иудаизма - планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.Кроме того, Аль Джабер отметил сходство между Россией и ОАЭ - обе страны многонациональны, и в них мирно соседствуют люди разных вероисповеданий. В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необходимые места для поклонения - мечети, церкви, синагоги.Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Также верующие считают его праотцем народов и одним из первых пророков.
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россия, бахрейн, оон, египет
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Храм трех авраамических религий - христианства, ислама и иудаизма - планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.
В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.
"В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий - ислама, христианства, иудаизма. Он будет называться "Дом семьи Авраама", - сказал посол на мероприятии.
Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.
Кроме того, Аль Джабер отметил сходство между Россией и ОАЭ - обе страны многонациональны, и в них мирно соседствуют люди разных вероисповеданий. В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необходимые места для поклонения - мечети, церкви, синагоги.
Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Также верующие считают его праотцем народов и одним из первых пророков.