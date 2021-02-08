https://ria.ru/20210208/karabin-1596450364.html

"Калашников" начал продажу нового гладкоствольного карабина TG2

"Калашников" начал продажу нового гладкоствольного карабина TG2

Концерн "Калашников" с понедельника выводит на рынок гражданского стрелкового оружия новый гладкоствольный карабин, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:07

2021-02-08T09:07

2021-02-08T13:37

новое оружие россии

россия

калашников (концерн)

безопасность

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" с понедельника выводит на рынок гражданского стрелкового оружия новый гладкоствольный карабин, говорится в сообщении компании.По данным "Калашникова", карабин можно использовать на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте, а также для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 150 метров. Карабин имеет ствол длиной 341 миллиметр, складной приклад и боковую планку для крепления оптики.В прошлом году концерн вывел на гражданский рынок такое оружие, как TR9, TR3, "Сайга 308".Как напомнили в компании, в рамках реализации поручения президента России о диверсификации оборонно-промышленного комплекса к 2030 году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями России, должна достигнуть 50% в стоимостном выражении. "Гражданское направление "Калашникова" за 2020 год показало положительную динамику в сравнении с 2019 годом. По гражданскому стрелковому оружию удалось увеличить объем выручки в России на 30%, за рубежом — на 17%", — уточняется в релизе.

https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580090811.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калашников (концерн), безопасность