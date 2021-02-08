"Калашников" начал продажу нового гладкоствольного карабина TG2
09:07 08.02.2021 (обновлено: 13:37 08.02.2021)
© Фото : Концерн "Калашников"Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" с понедельника выводит на рынок гражданского стрелкового оружия новый гладкоствольный карабин, говорится в сообщении компании.
"Восьмого февраля в бренд-зонах "Калашникова" по всей России в продажу поступает новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом, — отмечается в пресс-релизе концерна.
© Фото : Концерн "Калашников"Гладкоствольный карабин TG2
1 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
© Фото : Концерн "Калашников"Гладкоствольный карабин TG2
2 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
© Фото : Концерн "Калашников"Гладкоствольный карабин TG2
3 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
© Фото : Концерн "Калашников"Гладкоствольный карабин TG2
4 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
1 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
2 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
3 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
4 из 4
Гладкоствольный карабин TG2
© Фото : Концерн "Калашников"
По данным "Калашникова", карабин можно использовать на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте, а также для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 150 метров. Карабин имеет ствол длиной 341 миллиметр, складной приклад и боковую планку для крепления оптики.
В прошлом году концерн вывел на гражданский рынок такое оружие, как TR9, TR3, "Сайга 308".
Как напомнили в компании, в рамках реализации поручения президента России о диверсификации оборонно-промышленного комплекса к 2030 году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями России, должна достигнуть 50% в стоимостном выражении. "Гражданское направление "Калашникова" за 2020 год показало положительную динамику в сравнении с 2019 годом. По гражданскому стрелковому оружию удалось увеличить объем выручки в России на 30%, за рубежом — на 17%", — уточняется в релизе.
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