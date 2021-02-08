https://ria.ru/20210208/kamera-1596467655.html
Найден способ уменьшить и улучшить камеру смартфона
Найден способ уменьшить и улучшить камеру смартфона
Скоро смартфоны смогут фотографировать лучше за счет новой нанолинзы. Амбициозную задачу перед собой поставил стартап Metalenz. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:10
2021-02-08T11:10
2021-02-08T11:13
наука
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Скоро смартфоны смогут фотографировать лучше за счет новой нанолинзы. Амбициозную задачу перед собой поставил стартап Metalenz.Оптика камеры современного смартфона содержит 4-7 линз. Подобный массив стекла или пластика перед сенсором позволяет компенсировать хроматические аберрации и дисторсию. Сложной системе линз требуется место, из-за чего фотомодули смартфонов значительно выступают из корпуса.Стартап Metalenz, созданный Робертом Девлином и Федериком Капассо, предлагает иное решение проблемы оптики для смартфонов — в нем используется одна стеклянная линза. Пластина состоит из наноструктур, которые изгибают световые лучи и направляют на фотосенсор больше света, то есть такая камера лучше справится с ночным режимом.Первый смартфон с революционной линзой выйдет к концу 2021 года. В Metalenz пока не раскрывают производителя устройства. Но подчеркивают, что технология также найдет применение в медицинском оборудовании, камерах виртуальной реальности и автомобильной электронике.
https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html
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гаджеты, технологии
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Скоро смартфоны смогут фотографировать лучше за счет новой нанолинзы. Амбициозную задачу перед собой поставил
стартап Metalenz.
Оптика камеры современного смартфона содержит 4-7 линз. Подобный массив стекла или пластика перед сенсором позволяет компенсировать хроматические аберрации и дисторсию. Сложной системе линз требуется место, из-за чего фотомодули смартфонов значительно выступают из корпуса.
Стартап Metalenz, созданный Робертом Девлином и Федериком Капассо, предлагает иное решение проблемы оптики для смартфонов — в нем используется одна стеклянная линза. Пластина состоит из наноструктур, которые изгибают световые лучи и направляют на фотосенсор больше света, то есть такая камера лучше справится с ночным режимом.
Первый смартфон с революционной линзой выйдет к концу 2021 года. В Metalenz пока не раскрывают производителя устройства. Но подчеркивают, что технология также найдет применение в медицинском оборудовании, камерах виртуальной реальности и автомобильной электронике.