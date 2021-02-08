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США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы
США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы
Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:28
2021-02-08T16:09
россия
f/a-18 super hornet
финляндия
сша
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев — РИА Новости. Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы, сообщают в понедельник Силы обороны Финляндии."F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год. Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки", — говорится в сообщении.Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Город Куусамо расположен примерно в 50 километрах от границы с Россией.В 2016 году Финляндия и США подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.Несмотря на обширное сотрудничество, Финляндия не является членом НАТО, при этом поддерживая с блоком тесные партнерские связи и участвуя в его операциях.
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россия, f/a-18 super hornet, финляндия, сша, в мире

США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы

15:28 08.02.2021 (обновлено: 16:09 08.02.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson NuñezИстребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии во время дозаправки в воздухе американским самолетом Stratotanker KC-135
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии во время дозаправки в воздухе американским самолетом Stratotanker KC-135 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson Nuñez
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев — РИА Новости. Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы, сообщают в понедельник Силы обороны Финляндии.
"F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год. Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки", — говорится в сообщении.
Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Город Куусамо расположен примерно в 50 километрах от границы с Россией.
В 2016 году Финляндия и США подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.
Несмотря на обширное сотрудничество, Финляндия не является членом НАТО, при этом поддерживая с блоком тесные партнерские связи и участвуя в его операциях.
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