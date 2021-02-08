https://ria.ru/20210208/istrebiteli-1596526511.html

США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы

США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы

Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:28

2021-02-08T15:28

2021-02-08T16:09

россия

f/a-18 super hornet

финляндия

сша

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев — РИА Новости. Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы, сообщают в понедельник Силы обороны Финляндии."F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год. Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки", — говорится в сообщении.Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Город Куусамо расположен примерно в 50 километрах от границы с Россией.В 2016 году Финляндия и США подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.Несмотря на обширное сотрудничество, Финляндия не является членом НАТО, при этом поддерживая с блоком тесные партнерские связи и участвуя в его операциях.

https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, f/a-18 super hornet, финляндия, сша, в мире