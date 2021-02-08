https://ria.ru/20210208/istrebiteli-1596526511.html
США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы
США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы
Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:28
2021-02-08T15:28
2021-02-08T16:09
россия
f/a-18 super hornet
финляндия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596525832_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_43d015d63f24f00fe45f6cd85920ad65.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев — РИА Новости. Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы, сообщают в понедельник Силы обороны Финляндии."F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год. Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки", — говорится в сообщении.Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Город Куусамо расположен примерно в 50 километрах от границы с Россией.В 2016 году Финляндия и США подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.Несмотря на обширное сотрудничество, Финляндия не является членом НАТО, при этом поддерживая с блоком тесные партнерские связи и участвуя в его операциях.
https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html
россия
финляндия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596525832_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_ab3ec84a22bee575f8dfdbe73979342f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, f/a-18 super hornet, финляндия, сша, в мире