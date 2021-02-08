https://ria.ru/20210208/iran-1596598381.html

Иранский военный причастен к убийству физика-ядерщика, заявили в Тегеране

Иранский военный причастен к убийству физика-ядерщика, заявили в Тегеране

Член вооруженных сил Ирана был замешан в убийстве физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде, сообщил глава министерства разведки Исламской... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T23:39

2021-02-08T23:39

2021-02-08T23:48

мохсен фахризаде

министерство обороны ирана

махмуд алави

сша

убийство иранского физика-ядерщика

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Член вооруженных сил Ирана был замешан в убийстве физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде, сообщил глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави.По его словам, разведка знала о готовящемся покушении на физика, знала, где это произойдет, однако о времени известно не было, о чем министерство сообщило соответствующим органам, в том числе за пять дней до убийства.Он подчеркнул, что в этой связи они обращались к вооруженным силам, членом которых был сам физик, с вопросом о координации по вопросу о готовящемся покушении, однако Фахризаде убили раньше, чем это произошло.Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.В Иране подтвердили эту информацию, сообщив, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.

https://ria.ru/20201214/fizik-1589141468.html

https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html

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мохсен фахризаде, министерство обороны ирана, махмуд алави, сша, убийство иранского физика-ядерщика, иран, в мире