https://ria.ru/20210208/iran-1596474339.html

Посол рассказал о взаимодействии России с Ираном по ядерной программе

Посол рассказал о взаимодействии России с Ираном по ядерной программе

Россия только поставляет Ирану ядерное топливо для АЭС "Бушер", других типов взаимодействия по производству нет, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:41

2021-02-08T11:41

2021-02-08T12:49

россия

аэс "бушер"

леван джагарян

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Россия только поставляет Ирану ядерное топливо для АЭС "Бушер", других типов взаимодействия по производству нет, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян."В целях обеспечения безопасности эксплуатации первого блока АЭС "Бушер" российская сторона осуществляет поставки для него свежего ядерного топлива. Взаимодействие с Ираном по другим направлениям, связанным с тематикой ядерного топлива, не осуществляется", - сказал посол на просьбу прокомментировать заявления Тегерана о готовности стать самостоятельным производителем ядерного топлива.В начале января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в эфире телеканала IRINN сообщил о том, что Исламская Республика готовится стать производителем ядерного топлива, сотрудничая в этом вопросе, в том числе с Россией.Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока АЭС "Бушер". Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна >>

https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

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россия, аэс "бушер", леван джагарян, иран, в мире