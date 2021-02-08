Посол рассказал о взаимодействии России с Ираном по ядерной программе
11:41 08.02.2021 (обновлено: 12:49 08.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Россия только поставляет Ирану ядерное топливо для АЭС "Бушер", других типов взаимодействия по производству нет, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"В целях обеспечения безопасности эксплуатации первого блока АЭС "Бушер" российская сторона осуществляет поставки для него свежего ядерного топлива. Взаимодействие с Ираном по другим направлениям, связанным с тематикой ядерного топлива, не осуществляется", - сказал посол на просьбу прокомментировать заявления Тегерана о готовности стать самостоятельным производителем ядерного топлива.
В начале января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в эфире телеканала IRINN сообщил о том, что Исламская Республика готовится стать производителем ядерного топлива, сотрудничая в этом вопросе, в том числе с Россией.
Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока АЭС "Бушер". Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.
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