https://ria.ru/20210208/iphone-1596482160.html
Маленький iPhone 12 снимут с производства досрочно
Маленький iPhone 12 снимут с производства досрочно
Компактный смартфон iPhone 12 может быть снят с производства раньше, чем его "старшие братья". Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:12
2021-02-08T12:12
2021-02-08T12:12
наука
яндекс.маркет
apple iphone
apple
купертино
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb2f142952bb4fe2195c035ff7f2640.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компактный смартфон iPhone 12 может быть снят с производства раньше, чем его "старшие братья". Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP Morgan Chase.Apple собирается сократить производство iPhone 12 на 9 миллионов штук, а iPhone 12 mini — на 11 миллионов. Аналитики считают, что последний смартфон из-за низкого спроса может исчезнуть из продаж уже к середине 2021 года, то есть за несколько месяцев до презентации нового iPhone 13. Однако таких прецедентов в истории Apple пока еще не было — даже провальный iphone 5c продержался в рознице положенный ему год.Однако в Купертино намерены нарастить производство iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 11 — аналитик Уильям Янг считает, что на эти три модели придутся дополнительные 21 миллион трубок. О низком спросе на смартфон косвенно говорит и резкое снижение его стоимости. По данным сервиса Яндекс.Маркет, в феврале 2021 года iPhone 12 mini 64 ГБ можно приобрести за 58 000 рублей, тогда как на старте продаж в ноябре за него просили 70 000 рублей.Смартфон iPhone 12 mini — это самый маленький, тонкий и легкий 5G-смартфон в мире. Небольшой по нынешним меркам 5,4-дюймовый дисплей сочетается с производительной платформой Apple A14.
https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html
купертино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f818d1aa756d918dce41711f0ac44248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс.маркет, apple iphone, apple, купертино, технологии