https://ria.ru/20210208/iphone-1596482160.html

Маленький iPhone 12 снимут с производства досрочно

Маленький iPhone 12 снимут с производства досрочно

Компактный смартфон iPhone 12 может быть снят с производства раньше, чем его "старшие братья". Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:12

2021-02-08T12:12

2021-02-08T12:12

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компактный смартфон iPhone 12 может быть снят с производства раньше, чем его "старшие братья". Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP Morgan Chase.Apple собирается сократить производство iPhone 12 на 9 миллионов штук, а iPhone 12 mini — на 11 миллионов. Аналитики считают, что последний смартфон из-за низкого спроса может исчезнуть из продаж уже к середине 2021 года, то есть за несколько месяцев до презентации нового iPhone 13. Однако таких прецедентов в истории Apple пока еще не было — даже провальный iphone 5c продержался в рознице положенный ему год.Однако в Купертино намерены нарастить производство iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 11 — аналитик Уильям Янг считает, что на эти три модели придутся дополнительные 21 миллион трубок. О низком спросе на смартфон косвенно говорит и резкое снижение его стоимости. По данным сервиса Яндекс.Маркет, в феврале 2021 года iPhone 12 mini 64 ГБ можно приобрести за 58 000 рублей, тогда как на старте продаж в ноябре за него просили 70 000 рублей.Смартфон iPhone 12 mini — это самый маленький, тонкий и легкий 5G-смартфон в мире. Небольшой по нынешним меркам 5,4-дюймовый дисплей сочетается с производительной платформой Apple A14.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

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