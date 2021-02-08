https://ria.ru/20210208/inoagent-1596523882.html

В Совфеде прокомментировали идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов

В Совфеде прокомментировали идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов

Действующая Конституция РФ не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:14

2021-02-08T15:14

2021-02-08T15:14

россия

валентина матвиенко

госдума рф

андрей климов

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Действующая Конституция РФ не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую деятельность с использованием зарубежных средств, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий". Володин, комментируя это предложение, заявил, что любая инициатива требует обсуждения, и добавил, что само обращение в Госдуму не поступало."Действующая Конституция содержит ряд ограничений для участия граждан в выборах, так называемое активное и пассивное право. Так, не может быть избран гражданин с непогашенной судимостью, имеющий иностранное гражданство, есть ограничения по возрасту, признанный судом недееспособным", - сказал Климов.Вместе с тем, основной закон страны "не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую деятельность с использованием зарубежных средств", добавил он.Климов - один из авторов законодательных инициатив, по которым вводится понятие физлицо-иноагент. К ним могут быть приравнены граждане, ведущие политическую деятельность или собирающие в РФ "чувствительную" информацию с использованием иностранного финансирования.Комментируя предложение бизнес-сообщества, сенатор отметил, что "обсуждать можно любые инициативы".

https://ria.ru/20210208/inoagenty-1596508296.html

https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596483695.html

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россия, валентина матвиенко, госдума рф, андрей климов, вячеслав володин, политика