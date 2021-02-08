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В Совфеде прокомментировали идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов
В Совфеде прокомментировали идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов
Действующая Конституция РФ не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:14
2021-02-08T15:14
2021-02-08T15:14
россия
валентина матвиенко
госдума рф
андрей климов
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Действующая Конституция РФ не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую деятельность с использованием зарубежных средств, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий". Володин, комментируя это предложение, заявил, что любая инициатива требует обсуждения, и добавил, что само обращение в Госдуму не поступало."Действующая Конституция содержит ряд ограничений для участия граждан в выборах, так называемое активное и пассивное право. Так, не может быть избран гражданин с непогашенной судимостью, имеющий иностранное гражданство, есть ограничения по возрасту, признанный судом недееспособным", - сказал Климов.Вместе с тем, основной закон страны "не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую деятельность с использованием зарубежных средств", добавил он.Климов - один из авторов законодательных инициатив, по которым вводится понятие физлицо-иноагент. К ним могут быть приравнены граждане, ведущие политическую деятельность или собирающие в РФ "чувствительную" информацию с использованием иностранного финансирования.Комментируя предложение бизнес-сообщества, сенатор отметил, что "обсуждать можно любые инициативы".
https://ria.ru/20210208/inoagenty-1596508296.html
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РИА Новости
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россия, валентина матвиенко, госдума рф, андрей климов, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Действующая Конституция РФ
не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую деятельность с использованием зарубежных средств, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов
.
Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы
и Совфеда Вячеслава Володина
и Валентины Матвиенко
за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий". Володин, комментируя это предложение, заявил, что любая инициатива требует обсуждения, и добавил, что само обращение в Госдуму не поступало.
"Действующая Конституция содержит ряд ограничений для участия граждан в выборах, так называемое активное и пассивное право. Так, не может быть избран гражданин с непогашенной судимостью, имеющий иностранное гражданство, есть ограничения по возрасту, признанный судом недееспособным", - сказал Климов.
Вместе с тем, основной закон страны "не запрещает физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но избиратель должен знать, что этот гражданин ведет политическую деятельность с использованием зарубежных средств", добавил он.
Климов - один из авторов законодательных инициатив, по которым вводится понятие физлицо-иноагент. К ним могут быть приравнены граждане, ведущие политическую деятельность или собирающие в РФ "чувствительную" информацию с использованием иностранного финансирования.
Комментируя предложение бизнес-сообщества, сенатор отметил, что "обсуждать можно любые инициативы".