https://ria.ru/20210208/ikota-1596556095.html

Мясников назвал неочевидный симптом опасного заболевания

Мясников назвал неочевидный симптом опасного заболевания

Частая икота может сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-08T17:34

2021-02-08T17:34

2021-02-09T04:02

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Частая икота может сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик объяснил, что икота возникает в случаях, когда раздражается блуждающий нерв, который проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму.Тем, кто часто и подолгу икает, Мясников посоветовал обратиться к грамотному специалисту. Если при обследовании не будет выявлено никаких проблем, то упорную икоту можно убрать назначением противосудорожного препарата, отметил он.

https://ria.ru/20210206/myasnikov-1596298591.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество