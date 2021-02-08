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Мясников назвал неочевидный симптом опасного заболевания
Мясников назвал неочевидный симптом опасного заболевания
Частая икота может сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T17:34
2021-02-08T17:34
2021-02-09T04:02
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Частая икота может сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик объяснил, что икота возникает в случаях, когда раздражается блуждающий нерв, который проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму.Тем, кто часто и подолгу икает, Мясников посоветовал обратиться к грамотному специалисту. Если при обследовании не будет выявлено никаких проблем, то упорную икоту можно убрать назначением противосудорожного препарата, отметил он.
https://ria.ru/20210206/myasnikov-1596298591.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество