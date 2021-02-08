МИД Германии прокомментировал визит Борреля в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии не считает ошибкой визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, однако поступившие во время поездки "сигналы" со стороны российских властей были "более чем разочаровывающими", заявила представитель ведомства Андреа Зассе.
Боррель посещал РФ на прошлой неделе, во время его визита стало известно о высылке из России трех европейских дипломатов. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В результате Боррель подвергся критике со стороны, прежде всего, европейских СМИ, некоторые из которых посчитали визит неудачным и ошибочным.
"Что касается поездки Борреля, то, по нашему мнению, мы не видим ошибки в попытке вести конструктивный разговор с Россией. Сигналы со стороны России были, конечно, более чем разочаровывающими", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.
Она отметила, что страны ЕС в свете этих переговоров будут "обсуждать свои дальнейшие действия".
Отвечая на вопрос, будет ли Берлин реагировать на высылку своего дипломата и как именно, Зассе заявила, что не будет "спекулировать об ответных мерах". Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что Германия не оставит высылку дипломата без ответа, если РФ не пересмотрит свое решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций, выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.
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