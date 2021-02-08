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https://ria.ru/20210208/furunkul-1596438689.html
Комаровский объяснил, как правильно избавиться от фурункула
Комаровский объяснил, как правильно избавиться от фурункула
Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае появления фурункула, чтобы он не стал хронической проблемой... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:07
2021-02-08T09:25
евгений комаровский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае появления фурункула, чтобы он не стал хронической проблемой. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.Врач отмечает, что фурункул в 100 процентах случаев является инфекцией, которую вызывает золотистый стафилококк, и есть ряд факторов, предрасполагающих к их возникновению. Среди таких особенность иммунитета, окружающая среда и гормональный фон. Для лечения фурункулов, отметил Комаровский, применяют два вида лекарств: антибактериальные препараты местного действия для нанесения на кожу и антистафилококковые препараты общего действия для приема внутрь.Если не помогает лекарственная терапия, и фурункулы, особенно сливающиеся вместе и называются карбункулами, мешают нормально жить, то применяется хирургическое лечение, резюмировал медик.Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающей соединительной ткани, вызываемое гноеродными бактериями.Для фурункула свойственно появление на коже болезненной фолликулярной пустулы на фоне красной эритемы с некрозом в центре. После отторжения некротической ткани происходит заживление путем рубцевания. Наиболее часто фурункул возникает на коже шеи, затылка, лица, спины, бедрах.Появление фурункулов в разных стадиях развития называется фурункулезом, а гнойно-некротическое воспаление кожи и подкожной клетчатки вокруг группы волосяных мешочков и сальных желез — карбункулом. При нахождении фурункула на лице возможны тяжелые осложнения (гнойный менингит, сепсис).
https://ria.ru/20210203/rodinki-1595778301.html
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евгений комаровский, весь мир, украина, общество

Комаровский объяснил, как правильно избавиться от фурункула

02:07 08.02.2021 (обновлено: 09:25 08.02.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае появления фурункула, чтобы он не стал хронической проблемой. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Врач отмечает, что фурункул в 100 процентах случаев является инфекцией, которую вызывает золотистый стафилококк, и есть ряд факторов, предрасполагающих к их возникновению. Среди таких особенность иммунитета, окружающая среда и гормональный фон.
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Для лечения фурункулов, отметил Комаровский, применяют два вида лекарств: антибактериальные препараты местного действия для нанесения на кожу и антистафилококковые препараты общего действия для приема внутрь.
Если не помогает лекарственная терапия, и фурункулы, особенно сливающиеся вместе и называются карбункулами, мешают нормально жить, то применяется хирургическое лечение, резюмировал медик.
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Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающей соединительной ткани, вызываемое гноеродными бактериями.
Для фурункула свойственно появление на коже болезненной фолликулярной пустулы на фоне красной эритемы с некрозом в центре. После отторжения некротической ткани происходит заживление путем рубцевания. Наиболее часто фурункул возникает на коже шеи, затылка, лица, спины, бедрах.
Появление фурункулов в разных стадиях развития называется фурункулезом, а гнойно-некротическое воспаление кожи и подкожной клетчатки вокруг группы волосяных мешочков и сальных желез — карбункулом. При нахождении фурункула на лице возможны тяжелые осложнения (гнойный менингит, сепсис).
 
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