https://ria.ru/20210208/funktsiya-1596583669.html

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео, сообщил WABetaInfo. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T20:00

2021-02-08T20:00

2021-02-08T20:29

технологии

общество

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео, сообщил WABetaInfo.По данным портала, при редактировании роликов будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит видео с отключенным звуком. Пока что функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования. На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.

https://ria.ru/20210128/telegram-1594906262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, в мире