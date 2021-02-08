https://ria.ru/20210208/funktsiya-1596583669.html
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео, сообщил WABetaInfo. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:00
2021-02-08T20:00
2021-02-08T20:29
технологии
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_0:237:3069:1963_1920x0_80_0_0_bda8d9ac5cfa8f11a2a07a3bef448f12.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео, сообщил WABetaInfo.По данным портала, при редактировании роликов будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит видео с отключенным звуком. Пока что функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования. На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.
https://ria.ru/20210128/telegram-1594906262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_5d3ef67f422a2cae414173aa640a4d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, в мире