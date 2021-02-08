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Сани, которые едут сами, и рекордный блин: как прошел SunnyФЕСТ-2021
Сани, которые едут сами, и рекордный блин: как прошел SunnyФЕСТ-2021
Поклонники необычных праздников провели в городе Мамадыш фестиваль креативных саней SunnyФЕСТ и испекли самый большой в России блин. Зажигательные кадры — в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:14
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республика татарстан (татарстан)
блины
фото
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Поклонники необычных праздников провели в городе Мамадыш фестиваль креативных саней SunnyФЕСТ и испекли самый большой в России блин. Зажигательные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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республика татарстан (татарстан), блины, фото, фото

Сани, которые едут сами, и рекордный блин: как прошел SunnyФЕСТ-2021

14:14 08.02.2021 (обновлено: 14:16 08.02.2021)
 
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Поклонники необычных праздников провели в городе Мамадыш фестиваль креативных саней SunnyФЕСТ и испекли самый большой в России блин. Зажигательные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Фестиваль, объединивший катания с ледяной горы и творчество, успел стать в Татарстане традицией.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
1 из 21

Фестиваль, объединивший катания с ледяной горы и творчество, успел стать в Татарстане традицией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные SunnyФЕСТ состоялся уже в пятый раз.

Артисты, выступающие во время всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
2 из 21

В минувшие выходные SunnyФЕСТ состоялся уже в пятый раз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На старт вышли 54 команды.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
3 из 21

На старт вышли 54 команды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Принять участие в состязаниях могли любители санной езды, которым исполнилось 18 лет.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
4 из 21

Принять участие в состязаниях могли любители санной езды, которым исполнилось 18 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Приветствовались самые оригинальные идеи.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
5 из 21

Приветствовались самые оригинальные идеи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Команды изготовили сани по собственной задумке, придумали костюмы и выступление перед спуском.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
6 из 21

Команды изготовили сани по собственной задумке, придумали костюмы и выступление перед спуском.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Чтобы прокатиться на самодельных санях по ледяной горе длиной в улицу, нужна была изрядная смелость.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
7 из 21

Чтобы прокатиться на самодельных санях по ледяной горе длиной в улицу, нужна была изрядная смелость.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Победителей определяло жюри и зрители.

Участницы всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
8 из 21

Победителей определяло жюри и зрители.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Оценивали конструкторскую идею, образы участников и дальность спуска.

Участник всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
9 из 21

Оценивали конструкторскую идею, образы участников и дальность спуска.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Абсолютными победителями стали команды "Капитан" из Казани и "Красногорская СОШ" из Мамадыша.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
10 из 21

Абсолютными победителями стали команды "Капитан" из Казани и "Красногорская СОШ" из Мамадыша.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Однако всем участникам была гарантирована поддержка зрителей.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
11 из 21

Однако всем участникам была гарантирована поддержка зрителей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Особенно тем, для кого трасса оказалась коварной.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
12 из 21

Особенно тем, для кого трасса оказалась коварной.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники всероссийского фестиваля креативных санок в Мамадыше.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
13 из 21

Участники всероссийского фестиваля креативных санок в Мамадыше.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид

SunnyФЕСТ — это не только соревнования, но и веселый праздник для всех.

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
14 из 21

SunnyФЕСТ — это не только соревнования, но и веселый праздник для всех.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В день фестиваля в Мамадыше установили гастрономический рекорд.

Приготовление гигантского блина диаметром 2 метра 51 см в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ и регистрация рекорда Самый большой блин в России в городе Мамадыш в Татарстане.
15 из 21

В день фестиваля в Мамадыше установили гастрономический рекорд.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На центральной площади испекли гигантский блин диаметром два метра 51 сантиметр.

Измерение размера гигантского блина в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ и регистрация рекорда Самый большой блин в России в городе Мамадыш в Татарстане
16 из 21

На центральной площади испекли гигантский блин диаметром два метра 51 сантиметр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Чтобы зафиксировать достижение, в Мамадыш пригласили главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

Участники во время регистрации рекорда Самый большой блин в России (диаметр 2 метра 51 см) в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане
17 из 21

Чтобы зафиксировать достижение, в Мамадыш пригласили главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Жители города на Вятке отныне новые герои страниц Книги", — признал Станислав Коненко.

Участники нарезают гигантский блин диаметром 2 метра 51 см, приготовленный в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане
18 из 21

"Жители города на Вятке отныне новые герои страниц Книги", — признал Станислав Коненко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Рецепт рекордного блина с правильным соотношением ингредиентов засекретили.

Люди пробуют гигантский блин диаметром 2 метра 51 см, приготовленный в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане
19 из 21

Рецепт рекордного блина с правильным соотношением ингредиентов засекретили.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Желающим повторить достижение придется думать не только о том, как испечь гигантский блин, но и на чем. В Мамадыше для этого изобрели 800-килограммовую сковороду.

Участники нарезают гигантский блин диаметром 2 метра 51 см, приготовленный в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане
20 из 21

Желающим повторить достижение придется думать не только о том, как испечь гигантский блин, но и на чем. В Мамадыше для этого изобрели 800-килограммовую сковороду.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Регистрация рекорда "Самый большой блин в России" на фестивале SunnyФЕСТ.

Участники во время регистрации рекорда Самый большой блин в России в рамках фестиваля SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане
21 из 21

Регистрация рекорда "Самый большой блин в России" на фестивале SunnyФЕСТ.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Республика Татарстан (Татарстан)блиныФото
 
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