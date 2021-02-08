Сани, которые едут сами, и рекордный блин: как прошел SunnyФЕСТ-2021
Фестиваль, объединивший катания с ледяной горы и творчество, успел стать в Татарстане традицией.
Фестиваль, объединивший катания с ледяной горы и творчество, успел стать в Татарстане традицией.
В минувшие выходные SunnyФЕСТ состоялся уже в пятый раз.
В минувшие выходные SunnyФЕСТ состоялся уже в пятый раз.
На старт вышли 54 команды.
Принять участие в состязаниях могли любители санной езды, которым исполнилось 18 лет.
Принять участие в состязаниях могли любители санной езды, которым исполнилось 18 лет.
Приветствовались самые оригинальные идеи.
Команды изготовили сани по собственной задумке, придумали костюмы и выступление перед спуском.
Команды изготовили сани по собственной задумке, придумали костюмы и выступление перед спуском.
Чтобы прокатиться на самодельных санях по ледяной горе длиной в улицу, нужна была изрядная смелость.
Чтобы прокатиться на самодельных санях по ледяной горе длиной в улицу, нужна была изрядная смелость.
Победителей определяло жюри и зрители.
Оценивали конструкторскую идею, образы участников и дальность спуска.
Оценивали конструкторскую идею, образы участников и дальность спуска.
Абсолютными победителями стали команды "Капитан" из Казани и "Красногорская СОШ" из Мамадыша.
Абсолютными победителями стали команды "Капитан" из Казани и "Красногорская СОШ" из Мамадыша.
Однако всем участникам была гарантирована поддержка зрителей.
Особенно тем, для кого трасса оказалась коварной.
Участники всероссийского фестиваля креативных санок в Мамадыше.
Участники всероссийского фестиваля креативных санок в Мамадыше.
SunnyФЕСТ — это не только соревнования, но и веселый праздник для всех.
SunnyФЕСТ — это не только соревнования, но и веселый праздник для всех.
В день фестиваля в Мамадыше установили гастрономический рекорд.
В день фестиваля в Мамадыше установили гастрономический рекорд.
На центральной площади испекли гигантский блин диаметром два метра 51 сантиметр.
На центральной площади испекли гигантский блин диаметром два метра 51 сантиметр.
Чтобы зафиксировать достижение, в Мамадыш пригласили главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.
Чтобы зафиксировать достижение, в Мамадыш пригласили главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.
"Жители города на Вятке отныне новые герои страниц Книги", — признал Станислав Коненко.
"Жители города на Вятке отныне новые герои страниц Книги", — признал Станислав Коненко.
Рецепт рекордного блина с правильным соотношением ингредиентов засекретили.
Рецепт рекордного блина с правильным соотношением ингредиентов засекретили.
Желающим повторить достижение придется думать не только о том, как испечь гигантский блин, но и на чем. В Мамадыше для этого изобрели 800-килограммовую сковороду.
Желающим повторить достижение придется думать не только о том, как испечь гигантский блин, но и на чем. В Мамадыше для этого изобрели 800-килограммовую сковороду.
Регистрация рекорда "Самый большой блин в России" на фестивале SunnyФЕСТ.
Регистрация рекорда "Самый большой блин в России" на фестивале SunnyФЕСТ.