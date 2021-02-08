https://ria.ru/20210208/festival-1596463700.html

Сани, которые едут сами, и рекордный блин: как прошел SunnyФЕСТ-2021

Сани, которые едут сами, и рекордный блин: как прошел SunnyФЕСТ-2021

Поклонники необычных праздников провели в городе Мамадыш фестиваль креативных саней SunnyФЕСТ и испекли самый большой в России блин. Зажигательные кадры — в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:14

2021-02-08T14:14

2021-02-08T14:16

республика татарстан (татарстан)

блины

фото

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Поклонники необычных праздников провели в городе Мамадыш фестиваль креативных саней SunnyФЕСТ и испекли самый большой в России блин. Зажигательные кадры — в фотоленте Ria.ru.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), блины, фото, фото