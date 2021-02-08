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Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом
Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом
Москва не была инициатором охлаждения отношений с ЕС, настроена на нормализацию взаимодействия по отдельным направлениям, если повестка диалога не будет... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:21
2021-02-08T18:21
2021-02-08T18:21
россия
жозеп боррель
прибалтика
сергей лавров
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва не была инициатором охлаждения отношений с ЕС, настроена на нормализацию взаимодействия по отдельным направлениям, если повестка диалога не будет приноситься в жертву геополитическим интересам, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто "Россия стремительно отдаляется от Европы". Во время переговоров с (Жозепом) Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе", - говорится в комментарии Лаврова.Министр отметил, что в 2014 году "сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной".По его словам, с 2004 года, когда членский состав Евросоюза пополнили страны Прибалтики, "ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения"."Возникает резонный вопрос – кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html
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россия, жозеп боррель, прибалтика, сергей лавров, евросоюз, в мире
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Москва не была инициатором охлаждения отношений с ЕС, настроена на нормализацию взаимодействия по отдельным направлениям, если повестка диалога не будет приноситься в жертву геополитическим интересам, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто "Россия стремительно отдаляется от Европы". Во время переговоров с (Жозепом) Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе", - говорится в комментарии Лаврова.
Министр отметил, что в 2014 году "сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной".
"Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. "Заморожены" форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее – задолго до госпереворота на Украине – по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС", - отметил российский министр.
По его словам, с 2004 года, когда членский состав Евросоюза пополнили страны Прибалтики
, "ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения".
"Возникает резонный вопрос – кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил Лавров.
"При таком подходе готовы и на взаимодействие по отдельным направлениям, где наши интересы совпадают. В Москве, кстати, были согласованы такие области углубления сотрудничества, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата. Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм", - подчеркнул глава российского МИД.