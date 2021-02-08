https://ria.ru/20210208/evrosoyuz-1596567366.html

Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом

Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом

Москва не была инициатором охлаждения отношений с ЕС, настроена на нормализацию взаимодействия по отдельным направлениям, если повестка диалога не будет... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:21

2021-02-08T18:21

2021-02-08T18:21

россия

жозеп боррель

прибалтика

сергей лавров

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва не была инициатором охлаждения отношений с ЕС, настроена на нормализацию взаимодействия по отдельным направлениям, если повестка диалога не будет приноситься в жертву геополитическим интересам, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто "Россия стремительно отдаляется от Европы". Во время переговоров с (Жозепом) Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе", - говорится в комментарии Лаврова.Министр отметил, что в 2014 году "сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной".По его словам, с 2004 года, когда членский состав Евросоюза пополнили страны Прибалтики, "ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения"."Возникает резонный вопрос – кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

россия

прибалтика

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россия, жозеп боррель, прибалтика, сергей лавров, евросоюз, в мире