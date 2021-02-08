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"Ъ": стоимость электроэнергии в России выросла до максимума за пять лет
"Ъ": стоимость электроэнергии в России выросла до максимума за пять лет
Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка". В... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:03
2021-02-08T16:06
россия
тарифы
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка". В Минэнерго пояснили, что это никак не влияет на тарифы для населения. Так, одноставочные цены в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час, а в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента, до 1,78 тысячи рублей за мегаватт-час. Одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РВС) и мощности (готовность поставить энергию в сеть).Как отмечает издание, за год электроэнергия подешевела, а мощность, наоборот, подорожала. Показатель РВС в европейской части России и на Урале снизился в цене на шесть процентов — до 1,199 тысячи рублей за мегаватт-час, а в Сибири — на 3,9 процента, до 859,5 рубля. Как пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин, на это повлияло падение спроса в Единой энергосистеме, а также рост объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и рост выработки ГЭС в среднем по году на 2-2,2 гигаватт.При этом цены на мощность выросли выше инфляции: в первой зоне — на 14,3 процента, во второй — на 7,1 процента (в платеж включаются обязательные нерыночные надбавки — за строительство электростанций по механизму договора поставки мощности). Причиной роста стало то, что из-за снижения спроса общий платеж был распределен на меньшее число потребителей.В Сообществе потребителей энергии отметили, что подорожание при снижении спроса возмутило промышленность.По прогнозу "Совета рынка", в этом году одноставочная оптовая цена вырастет на 5,6 процента (на 3,8 процента в первой ценовой зоне и на 13,4 процента — во второй). Конечные цены на электроэнергию в среднем могут вырасти на 5,5 процента, предупредил Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". По словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, уровень энергопотребления по итогам 2021 года должен восстановиться до уровня 2019-го. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-часов.Что говорят в МинэнергоСитуацию с оптовыми ценами прокомментировал заместитель министра энергетики Павел Сниккарс. Он отметил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью, так что по итогам прошлого года рост (3,4 процента в первой и 0,6 процента во второй ценовой зоне) был существенно ниже инфляции.Кроме того, оптовая цена никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, пояснил замминистра.В Минэнерго также напомнили, что в прошлом году тарифы на электроэнергию для населения росли в пределах инфляции, этим же ограничен и их рост в 2021-м."Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса", — сказали журналистам в ведомстве. Мнение экспертовРост оптовых цен на электроэнергию связан со снижением спроса на нее, заявил РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев. "Такой у нас рынок: спрос снижается, а количество денег, которое должно попасть генераторам, неизменно", — пояснил он.По словам эксперта, факторы погоды или спроса не влияют на ситуацию значительно. Руководитель направления "Электроэнергетика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов обратил внимание на то, что падение спроса на электроэнергию не привело к желаемому падению оптовых энергоцен, но и катастрофических результатов тоже не последовало."В регионах с высокой долей предприятий по добыче и транспортировке нефти в моменте падение спроса было гораздо более глубоким — например, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в июне оно составило 15,4 процента к 2019 году. По данным "Системного оператора", суммарное снижение потребления электроэнергии предприятиями нефтегазовой отрасли в 2020 году составило 13,3 процента к показателям прошлого года", – сказал Хохлов, отметив, что в итоге одноставочная цена выросла, но в пределах инфляции.По словам Хохлова, рост цен на электроэнергию в условиях падения спроса вполне закономерен и напрямую следует из структуры и принципов ценообразования на электроэнергию в России. По его мнению, это говорит, в том числе, о низкой гибкости российской централизованной энергосистемы — принципы ее функционирования формируют стоимостные характеристики на очень долгосрочный период, так что в периоды просадки спроса ниже плановых параметров это будет напрямую негативно сказываться на цене киловатт-часа. В таком контексте, считает эксперт, одним из ключевых факторов будущей цены становится темп восстановления спроса после пандемии.
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россия, тарифы, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

"Ъ": стоимость электроэнергии в России выросла до максимума за пять лет

16:03 08.02.2021 (обновлено: 16:06 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка". В Минэнерго пояснили, что это никак не влияет на тарифы для населения.
Так, одноставочные цены в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час, а в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента, до 1,78 тысячи рублей за мегаватт-час. Одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РВС) и мощности (готовность поставить энергию в сеть).
Как отмечает издание, за год электроэнергия подешевела, а мощность, наоборот, подорожала. Показатель РВС в европейской части России и на Урале снизился в цене на шесть процентов — до 1,199 тысячи рублей за мегаватт-час, а в Сибири — на 3,9 процента, до 859,5 рубля. Как пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин, на это повлияло падение спроса в Единой энергосистеме, а также рост объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и рост выработки ГЭС в среднем по году на 2-2,2 гигаватт.
При этом цены на мощность выросли выше инфляции: в первой зоне — на 14,3 процента, во второй — на 7,1 процента (в платеж включаются обязательные нерыночные надбавки — за строительство электростанций по механизму договора поставки мощности). Причиной роста стало то, что из-за снижения спроса общий платеж был распределен на меньшее число потребителей.
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В Сообществе потребителей энергии отметили, что подорожание при снижении спроса возмутило промышленность.
По прогнозу "Совета рынка", в этом году одноставочная оптовая цена вырастет на 5,6 процента (на 3,8 процента в первой ценовой зоне и на 13,4 процента — во второй). Конечные цены на электроэнергию в среднем могут вырасти на 5,5 процента, предупредил Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".
По словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, уровень энергопотребления по итогам 2021 года должен восстановиться до уровня 2019-го. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-часов.

Что говорят в Минэнерго

Ситуацию с оптовыми ценами прокомментировал заместитель министра энергетики Павел Сниккарс. Он отметил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью, так что по итогам прошлого года рост (3,4 процента в первой и 0,6 процента во второй ценовой зоне) был существенно ниже инфляции.
Кроме того, оптовая цена никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, пояснил замминистра.
"Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло", — сказал он.
В Минэнерго также напомнили, что в прошлом году тарифы на электроэнергию для населения росли в пределах инфляции, этим же ограничен и их рост в 2021-м.
"Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса", — сказали журналистам в ведомстве.
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Мнение экспертов

Рост оптовых цен на электроэнергию связан со снижением спроса на нее, заявил РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
"Такой у нас рынок: спрос снижается, а количество денег, которое должно попасть генераторам, неизменно", — пояснил он.
По словам эксперта, факторы погоды или спроса не влияют на ситуацию значительно.
"Цены на электроэнергию для населения не изменятся от декларируемых заранее уровней роста — они регулируются в рамках инфляции, и через механизмы перекрестного субсидирования за все заплатит промышленность", — сказал Бокарев.
Руководитель направления "Электроэнергетика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов обратил внимание на то, что падение спроса на электроэнергию не привело к желаемому падению оптовых энергоцен, но и катастрофических результатов тоже не последовало.
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"В регионах с высокой долей предприятий по добыче и транспортировке нефти в моменте падение спроса было гораздо более глубоким — например, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в июне оно составило 15,4 процента к 2019 году. По данным "Системного оператора", суммарное снижение потребления электроэнергии предприятиями нефтегазовой отрасли в 2020 году составило 13,3 процента к показателям прошлого года", – сказал Хохлов, отметив, что в итоге одноставочная цена выросла, но в пределах инфляции.
По словам Хохлова, рост цен на электроэнергию в условиях падения спроса вполне закономерен и напрямую следует из структуры и принципов ценообразования на электроэнергию в России.
"Дело в том, что все большую часть в стоимости генерации составляет плата за мощность (по сравнению с платой за выработанную электроэнергию), а ее величина определяется ранее принятыми решениями о вводе новых станций (всех видов — атомных, тепловых, ВИЭ и других) и не зависит от фактического объема произведенной электроэнергии. Растущий объем этих платежей распределяется между меньшим количеством потребленных киловатта-часов, что приводит к росту стоимости одного киловатта-часа. И это происходит несмотря на то, что в части электроэнергии цена на рынке падает", — сказал Хохлов.
По его мнению, это говорит, в том числе, о низкой гибкости российской централизованной энергосистемы — принципы ее функционирования формируют стоимостные характеристики на очень долгосрочный период, так что в периоды просадки спроса ниже плановых параметров это будет напрямую негативно сказываться на цене киловатт-часа. В таком контексте, считает эксперт, одним из ключевых факторов будущей цены становится темп восстановления спроса после пандемии.
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