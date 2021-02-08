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В Минэнерго рассказали о росте тарифов на электроэнергию для населения
В Минэнерго рассказали о росте тарифов на электроэнергию для населения
Увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией, заявили в Минэнерго. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:52
2021-02-08T14:24
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией, заявили в Минэнерго.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков) написал, что оптовые цены на электричество в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десятилетие падение спроса."Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса", — прокомментировали в министерстве. Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что оптовые расценки никак не влияют на тарифы для населения — они полностью регулируются государством.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

В Минэнерго рассказали о росте тарифов на электроэнергию для населения

11:52 08.02.2021 (обновлено: 14:24 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета электроэнергии
Счетчик учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией, заявили в Минэнерго.
"Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции", — сказали в ведомстве.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков) написал, что оптовые цены на электричество в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десятилетие падение спроса.
"Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса", — прокомментировали в министерстве.
Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что оптовые расценки никак не влияют на тарифы для населения — они полностью регулируются государством.
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
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