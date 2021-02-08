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"Ъ": в России оптовая цена электроэнергии достигла максимума за пять лет
"Ъ": в России оптовая цена электроэнергии достигла максимума за пять лет
В России цены на электроэнергию достигли максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка". РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:26
2021-02-08T12:35
россия
евгений грабчак
втб капитал
снг
энергетика
экономика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России цены на электроэнергию достигли максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка".Так, указывается, что одноставочные цены на оптовом рынке в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента и достигли 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.Одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РВС) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Издание пишет, что электроэнергия за год подешевела, а мощность, наоборот, выросла в цене. Показатель РВС снизился в цене на шесть процентов в европейской части России и на Урале — до 1,199 тысячи рублей за один мегаватт-час. В Сибири он уменьшился на 3,9 процента — до 859,5 рубля за один мегаватт-час.Как пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин, на это повлияло падение спроса в Единой энергосистеме, а также рост объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и рост выработки ГЭС в среднем по году на 2-2,2 гигаватт.Цены на мощность за прошлый год стали выше инфляции: в первой зоне — на 14,3 процента, во второй — на 7,1 процента. Газета указала, что в платеж за мощность включаются обязательные нерыночные надбавки — за строительство электростанций по механизму договора поставки мощности. Причиной роста удельных цен стало то, что из-за снижения спроса общий платеж был распределен на меньшее число потребителей.Как отметили в "Сообществе потребителей энергии", подорожание при снижении спроса возмутило промышленность. "Совет рынка" спрогнозировал в 2021 году рост одноставочной оптовой цены на 5,6 процента — в первой ценовой зоне — на 3,8 процента, а во второй зоне — на 13,4 процента. Конечные цены на электроэнергию в среднем по России могут вырасти на 5,5 процента, предупредил Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказал, что уровень энергопотребления по итогам 2021 года восстановится до уровня 2019 года. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-час.
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россия, евгений грабчак, втб капитал, снг, энергетика, экономика

"Ъ": в России оптовая цена электроэнергии достигла максимума за пять лет

09:26 08.02.2021 (обновлено: 12:35 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России цены на электроэнергию достигли максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка".
Так, указывается, что одноставочные цены на оптовом рынке в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента и достигли 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.
Одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РВС) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть).
Издание пишет, что электроэнергия за год подешевела, а мощность, наоборот, выросла в цене. Показатель РВС снизился в цене на шесть процентов в европейской части России и на Урале — до 1,199 тысячи рублей за один мегаватт-час. В Сибири он уменьшился на 3,9 процента — до 859,5 рубля за один мегаватт-час.
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Как пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин, на это повлияло падение спроса в Единой энергосистеме, а также рост объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и рост выработки ГЭС в среднем по году на 2-2,2 гигаватт.
Цены на мощность за прошлый год стали выше инфляции: в первой зоне — на 14,3 процента, во второй — на 7,1 процента. Газета указала, что в платеж за мощность включаются обязательные нерыночные надбавки — за строительство электростанций по механизму договора поставки мощности. Причиной роста удельных цен стало то, что из-за снижения спроса общий платеж был распределен на меньшее число потребителей.
Как отметили в "Сообществе потребителей энергии", подорожание при снижении спроса возмутило промышленность.
"Совет рынка" спрогнозировал в 2021 году рост одноставочной оптовой цены на 5,6 процента — в первой ценовой зоне — на 3,8 процента, а во второй зоне — на 13,4 процента. Конечные цены на электроэнергию в среднем по России могут вырасти на 5,5 процента, предупредил Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".
Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказал, что уровень энергопотребления по итогам 2021 года восстановится до уровня 2019 года. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-час.
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