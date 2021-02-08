Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596462615.html
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил замминистра энергетики Павел РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:37
2021-02-08T11:53
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил замминистра энергетики Павел Сниккарс.В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков) написала, что оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десятилетие падение спроса."Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло", — прокомментировал Сниккарс.Он добавил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью."По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4%, и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции", — пояснил замминистра. В заключение он еще раз подчеркнул, что у конечного потребителя сложностей возникнуть не должно. В Минэнерго отметили, что тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли в пределах инфляции, и в 2021-ом их рост тоже ограничен уровнем инфляции.
https://ria.ru/20201201/yagtu-1586983538.html
https://ria.ru/20210101/rekord-1591755776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию

10:37 08.02.2021 (обновлено: 11:53 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил замминистра энергетики Павел Сниккарс.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков) написала, что оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десятилетие падение спроса.
Счетчик учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 09:00Наука
Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию
"Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло", — прокомментировал Сниккарс.
Он добавил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью.
"По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4%, и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции", — пояснил замминистра. В заключение он еще раз подчеркнул, что у конечного потребителя сложностей возникнуть не должно.
В Минэнерго отметили, что тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли в пределах инфляции, и в 2021-ом их рост тоже ограничен уровнем инфляции.
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 12:03
В России АЭС побили рекорд выработки электроэнергии времен СССР
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
14:05ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
Лента новостейМолния