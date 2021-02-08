https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596462615.html

В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию

В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию

Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил замминистра энергетики Павел РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:37

2021-02-08T10:37

2021-02-08T11:53

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил замминистра энергетики Павел Сниккарс.В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков) написала, что оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десятилетие падение спроса."Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло", — прокомментировал Сниккарс.Он добавил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью."По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4%, и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции", — пояснил замминистра. В заключение он еще раз подчеркнул, что у конечного потребителя сложностей возникнуть не должно. В Минэнерго отметили, что тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли в пределах инфляции, и в 2021-ом их рост тоже ограничен уровнем инфляции.

https://ria.ru/20201201/yagtu-1586983538.html

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россия

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика