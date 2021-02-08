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Мьянма стоит на пороге гражданской войны, заявил эксперт
Мьянма стоит на пороге гражданской войны, заявил эксперт
Массовые протесты в Мьянме продолжат развиваться по пути эскалации, однако до гражданской войны не дойдет, если в ситуацию не вмешаются могущественные страны,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:45
2021-02-08T11:45
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
высшая школа экономики (вшэ)
мьянма
нейпьидо
сша
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Массовые протесты в Мьянме продолжат развиваться по пути эскалации, однако до гражданской войны не дойдет, если в ситуацию не вмешаются могущественные страны, такие как США, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.В Мьянме уже несколько дней продолжаются акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч людей. По сообщениям местных СМИ, в ряде случаев для разгона демонстрантов полиция задействовала водометы. Требования протестующих едины во всех городах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом.По мнению политолога, в ближайшее время следует ожидать эскалацию столкновений в Мьянме между самыми разными силами - а не только теми, которые выступают в поддержку или против свергнутого руководства страны.Эксперт полагает, что, "по сути, Мьянма сегодня стоит на пороге гражданской войны", которая может не разразится, "если все будет сделано грамотно".Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год. Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/1596315290.html
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, высшая школа экономики (вшэ), мьянма, нейпьидо, сша, в мире

Мьянма стоит на пороге гражданской войны, заявил эксперт

11:45 08.02.2021
 
© REUTERS / StringerПротест в столице Мьянмы Нейпьидо
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Массовые протесты в Мьянме продолжат развиваться по пути эскалации, однако до гражданской войны не дойдет, если в ситуацию не вмешаются могущественные страны, такие как США, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
В Мьянме уже несколько дней продолжаются акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч людей. По сообщениям местных СМИ, в ряде случаев для разгона демонстрантов полиция задействовала водометы. Требования протестующих едины во всех городах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом.
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По мнению политолога, в ближайшее время следует ожидать эскалацию столкновений в Мьянме между самыми разными силами - а не только теми, которые выступают в поддержку или против свергнутого руководства страны.
"Сейчас там участвуют целый ряд групп, которые, очевидно, преследуют какие-то свои цели. Например, мы видим, что этнические китайцы, которые проживают в Мьянме, активно выступают за возвращение к старому порядку, освобождение мьянманского лидера и восстановление законной, с их точки зрения, власти. С одной стороны, в Мьянме начинаются погромы и выход на улицы практически во всех городах, а с другой, мы видим, что ряд регионов выступают за управление страной военными", - сказал Маслов.
Эксперт полагает, что, "по сути, Мьянма сегодня стоит на пороге гражданской войны", которая может не разразится, "если все будет сделано грамотно".
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"Учитывая очень большой опыт управления военных страной, военным удастся удержаться у власти, если не вмешаются третьи силы. Не исключаю, что этой третьей силой могут стать США, которые пока воздерживаются от каких-то жестких шагов, хотя ранее заявили о незаконности свержения правительства Мьянмы. Если США вмешаются, не исключено, что мы увидим столкновения вокруг Мьянмы интересов и Вашингтона, и Пекина. И тогда возможно возвращение демократического правления в том виде, каким оно было две недели назад", - допустил собеседник агентства.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год. Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
 
Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиВысшая школа экономики (ВШЭ)МьянмаНейпьидоСШАВ мире
 
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