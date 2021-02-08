https://ria.ru/20210208/ekspert-1596475490.html

Мьянма стоит на пороге гражданской войны, заявил эксперт

Мьянма стоит на пороге гражданской войны, заявил эксперт

Массовые протесты в Мьянме продолжат развиваться по пути эскалации, однако до гражданской войны не дойдет, если в ситуацию не вмешаются могущественные страны,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:45

2021-02-08T11:45

2021-02-08T11:45

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

высшая школа экономики (вшэ)

мьянма

нейпьидо

сша

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Массовые протесты в Мьянме продолжат развиваться по пути эскалации, однако до гражданской войны не дойдет, если в ситуацию не вмешаются могущественные страны, такие как США, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.В Мьянме уже несколько дней продолжаются акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч людей. По сообщениям местных СМИ, в ряде случаев для разгона демонстрантов полиция задействовала водометы. Требования протестующих едины во всех городах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом.По мнению политолога, в ближайшее время следует ожидать эскалацию столкновений в Мьянме между самыми разными силами - а не только теми, которые выступают в поддержку или против свергнутого руководства страны.Эксперт полагает, что, "по сути, Мьянма сегодня стоит на пороге гражданской войны", которая может не разразится, "если все будет сделано грамотно".Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год. Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/1596315290.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/myanma-1596301102.html

мьянма

нейпьидо

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, высшая школа экономики (вшэ), мьянма, нейпьидо, сша, в мире