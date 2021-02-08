Мьянма стоит на пороге гражданской войны, заявил эксперт
В Мьянме уже несколько дней продолжаются акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч людей. По сообщениям местных СМИ, в ряде случаев для разгона демонстрантов полиция задействовала водометы. Требования протестующих едины во всех городах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом.
6 февраля, 16:12ЗнатокиКак переворот в Мьянме может отразиться на регионе?
По мнению политолога, в ближайшее время следует ожидать эскалацию столкновений в Мьянме между самыми разными силами - а не только теми, которые выступают в поддержку или против свергнутого руководства страны.
"Сейчас там участвуют целый ряд групп, которые, очевидно, преследуют какие-то свои цели. Например, мы видим, что этнические китайцы, которые проживают в Мьянме, активно выступают за возвращение к старому порядку, освобождение мьянманского лидера и восстановление законной, с их точки зрения, власти. С одной стороны, в Мьянме начинаются погромы и выход на улицы практически во всех городах, а с другой, мы видим, что ряд регионов выступают за управление страной военными", - сказал Маслов.
Эксперт полагает, что, "по сути, Мьянма сегодня стоит на пороге гражданской войны", которая может не разразится, "если все будет сделано грамотно".
"Учитывая очень большой опыт управления военных страной, военным удастся удержаться у власти, если не вмешаются третьи силы. Не исключаю, что этой третьей силой могут стать США, которые пока воздерживаются от каких-то жестких шагов, хотя ранее заявили о незаконности свержения правительства Мьянмы. Если США вмешаются, не исключено, что мы увидим столкновения вокруг Мьянмы интересов и Вашингтона, и Пекина. И тогда возможно возвращение демократического правления в том виде, каким оно было две недели назад", - допустил собеседник агентства.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год. Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.