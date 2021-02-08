https://ria.ru/20210208/ekologiya-1596531134.html
В России появятся лаборатории по вопросам экологии и климата
В России появятся лаборатории по вопросам экологии и климата
Центры и лаборатории, которые будут работать в области экологии и изменений климата, появятся на базе научных и образовательных организаций России, говорится в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:48
2021-02-08T15:48
2021-02-08T15:48
россия
климат
владимир путин
экология
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центры и лаборатории, которые будут работать в области экологии и изменений климата, появятся на базе научных и образовательных организаций России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина."Создание и развитие на базе научных и образовательных организаций научных, научно-образовательных центров и лабораторий, осуществляющих исследования в области экологического развития РФ и климатических изменений, технологическую поддержку таких исследований и подготовку кадров в этой области, в том числе с привлечением частных инвесторов", - говорится в указе.В этом же указе президент поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы.
https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html
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