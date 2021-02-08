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Ефремову не сообщали, почему его этапировали в Москву
Ефремову не сообщали, почему его этапировали в Москву
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов официально не уведомлен, зачем он этапирован в Москву, он ждет адвокатов, рассказал РИА Новости ответственный РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:40
2021-02-08T18:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов официально не уведомлен, зачем он этапирован в Москву, он ждет адвокатов, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников."Михаил Ефремов прибыл в понедельник в СИЗО №5 в Москве. Он помещен в пятиместную камеру, но сосед у него пока что один. Когда мы пришли, Ефремов был одет в тюремную одежду: темный свитер со светлой полосой и бейджем с фото и ФИО. Жалоб на условия содержания в СИЗО и в колонии у него нет", - сказал правозащитник.Мельников добавил, что, по словам Ефремова, он отказался в колонии от должности завклубом. "Сказал, что решил остаться мужиком", - добавил правозащитник."Нам он сказал, что официально не уведомлен, зачем был этапирован в Москву, он ждет адвокатов", - сказал Мельников.На днях стало известно, что актера из белгородской колонии этапировали в столичный следственный изолятор. Многие предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заявили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Ефремов помещен в следственный изолятор "Водник" в Москве,Ефремов был помещен в "Водник" в сентябре 2020 года после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы, и находился там до отправки в белгородскую колонию.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
https://ria.ru/20210208/efremov-1596571458.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/efremov-1595125656.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремову не сообщали, почему его этапировали в Москву

18:40 08.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов официально не уведомлен, зачем он этапирован в Москву, он ждет адвокатов, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"Михаил Ефремов прибыл в понедельник в СИЗО №5 в Москве. Он помещен в пятиместную камеру, но сосед у него пока что один. Когда мы пришли, Ефремов был одет в тюремную одежду: темный свитер со светлой полосой и бейджем с фото и ФИО. Жалоб на условия содержания в СИЗО и в колонии у него нет", - сказал правозащитник.
Мельников добавил, что, по словам Ефремова, он отказался в колонии от должности завклубом. "Сказал, что решил остаться мужиком", - добавил правозащитник.
"Нам он сказал, что официально не уведомлен, зачем был этапирован в Москву, он ждет адвокатов", - сказал Мельников.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 18:36
Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
На днях стало известно, что актера из белгородской колонии этапировали в столичный следственный изолятор. Многие предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заявили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Ефремов помещен в следственный изолятор "Водник" в Москве,
Ефремов был помещен в "Водник" в сентябре 2020 года после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы, и находился там до отправки в белгородскую колонию.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 13:55
Ефремов назвал свою работу в колонии "укрощением молний"
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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