https://ria.ru/20210208/efremov-1596571458.html

Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор по смертельному ДТП, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:36

2021-02-08T18:36

2021-02-08T21:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

алексей мельников

михаил ефремов

москва

происшествия

онк

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор по смертельному ДТП, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. На днях стало известно, что осужденного этапировали из белгородской колонии в столичный следственный изолятор. Многие предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб, однако в региональном УФСИН заявили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Ефремова поместили в СИЗО "Водник" в Москве.В 2020 году Пресненский суд приговорил актера к восьми годами колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения. Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.

https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html

москва

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), алексей мельников, михаил ефремов, москва, происшествия, онк