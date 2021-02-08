Ефремова поместили в СИЗО "Водник" в Москве, сообщил источник
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов помещен следственный изолятор "Водник" в Москве, куда его доставили для участия в следственных действиях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ефремов уже доставлен в следственный изолятор №5 в Москве", - сказал собеседник агентства.
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На днях стало известно, что актера из белгородской колонии этапировали в столичный следственный изолятор. Многие предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заявили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".
Ефремов был помещен в "Водник" в сентябре 2020 года после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы, и находился там до отправки в белгородскую колонию.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
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