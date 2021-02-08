https://ria.ru/20210208/efremov-1596561457.html

Ефремова поместили в СИЗО "Водник" в Москве, сообщил источник

Ефремова поместили в СИЗО "Водник" в Москве, сообщил источник

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов помещен следственный изолятор "Водник" в Москве, куда его доставили для участия в следственных действиях,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:53

2021-02-08T17:53

2021-02-08T17:53

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов помещен следственный изолятор "Водник" в Москве, куда его доставили для участия в следственных действиях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На днях стало известно, что актера из белгородской колонии этапировали в столичный следственный изолятор. Многие предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заявили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".Ефремов был помещен в "Водник" в сентябре 2020 года после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы, и находился там до отправки в белгородскую колонию.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html

https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html

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