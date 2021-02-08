https://ria.ru/20210208/dyuzhev-1596502710.html
Дюжев надеется вернуться в "Танцы со звездами"
Дюжев надеется вернуться в "Танцы со звездами"
В эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов сообщил о том, что временно сошел с дистанции Дмитрий Дюжев. Один из самых ярких РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:56
2021-02-08T13:56
2021-02-08T13:56
максим аверин
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов сообщил о том, что временно сошел с дистанции Дмитрий Дюжев. Один из самых ярких участников проекта не смог принять участие в состязаниях третьего конкурсного дня из-за болезни.При этом сам актер, который вышел на связь со студией, сообщил, что чувствует себя "великолепно" и ждет возвращения на проект, в котором выступает с трехкратной участницей шоу "Танцы со звездами" и победительницей чемпионата Европы по десяти танцам Марией Смольниковой.В своем Instagram Дмитрий Дюжев ранее размещал красочные фотографии с конкурса, призывая поклонников голосовать за их пару.Актер рассказал, что уже успел соскучиться по атмосфере танцевального праздника, его организаторам и членам жюри.Чем именно болен актер, не сообщается, но Малахов, пожелав актеру скорейшего выздоровления, выразил надежду на скорую встречу с ним.О том, что Дмитрий Дюжев планирует вскоре вернуться в проект, рассказала "Вечерней Москве" и директор артиста Лейла Курашинова. По ее словам, пропустив один выпуск, Дюжев с партнершей не получили оценок жюри, что создает прецедент внутри программы. Однако, уверена она, этот организационный момент вскоре будет решен.Ранее Максим Аверин рассказал, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", но его испугало строгое судейство Николая Цискаридзе.
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максим аверин, николай цискаридзе, знаменитости, звезды, дмитрий дюжев
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости
. В эфире шоу "Танцы со звездами"
на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов сообщил
о том, что временно сошел с дистанции Дмитрий Дюжев. Один из самых ярких участников проекта не смог принять участие в состязаниях третьего конкурсного дня из-за болезни.
При этом сам актер, который вышел на связь со студией, сообщил, что чувствует себя "великолепно" и ждет возвращения на проект, в котором выступает с трехкратной участницей шоу "Танцы со звездами" и победительницей чемпионата Европы по десяти танцам Марией Смольниковой.
В своем Instagram Дмитрий Дюжев ранее размещал красочные фотографии с конкурса, призывая поклонников голосовать за их пару.
Актер рассказал, что уже успел соскучиться по атмосфере танцевального праздника, его организаторам и членам жюри.
"Когда я получил приглашение на проект, я посмотрел несколько сезонов "Танцев со звездами" и просто влюбился в членов жюри", – признался Дюжев.
Чем именно болен актер, не сообщается, но Малахов, пожелав актеру скорейшего выздоровления, выразил надежду на скорую встречу с ним.
О том, что Дмитрий Дюжев планирует вскоре вернуться в проект, рассказала
"Вечерней Москве" и директор артиста Лейла Курашинова. По ее словам, пропустив один выпуск, Дюжев с партнершей не получили оценок жюри, что создает прецедент внутри программы. Однако, уверена она, этот организационный момент вскоре будет решен.
Ранее Максим Аверин рассказал
, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", но его испугало строгое судейство Николая Цискаридзе.