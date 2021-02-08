https://ria.ru/20210208/dyuzhev-1596502710.html

Дюжев надеется вернуться в "Танцы со звездами"

Дюжев надеется вернуться в "Танцы со звездами"

В эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов сообщил о том, что временно сошел с дистанции Дмитрий Дюжев. Один из самых ярких РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:56

2021-02-08T13:56

2021-02-08T13:56

максим аверин

николай цискаридзе

шоубиз

знаменитости

звезды

дмитрий дюжев

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов сообщил о том, что временно сошел с дистанции Дмитрий Дюжев. Один из самых ярких участников проекта не смог принять участие в состязаниях третьего конкурсного дня из-за болезни.При этом сам актер, который вышел на связь со студией, сообщил, что чувствует себя "великолепно" и ждет возвращения на проект, в котором выступает с трехкратной участницей шоу "Танцы со звездами" и победительницей чемпионата Европы по десяти танцам Марией Смольниковой.В своем Instagram Дмитрий Дюжев ранее размещал красочные фотографии с конкурса, призывая поклонников голосовать за их пару.Актер рассказал, что уже успел соскучиться по атмосфере танцевального праздника, его организаторам и членам жюри.Чем именно болен актер, не сообщается, но Малахов, пожелав актеру скорейшего выздоровления, выразил надежду на скорую встречу с ним.О том, что Дмитрий Дюжев планирует вскоре вернуться в проект, рассказала "Вечерней Москве" и директор артиста Лейла Курашинова. По ее словам, пропустив один выпуск, Дюжев с партнершей не получили оценок жюри, что создает прецедент внутри программы. Однако, уверена она, этот организационный момент вскоре будет решен.Ранее Максим Аверин рассказал, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", но его испугало строгое судейство Николая Цискаридзе.

https://ria.ru/20210205/averin-1596167747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим аверин, николай цискаридзе, знаменитости, звезды, дмитрий дюжев