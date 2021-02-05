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Шоубиз
https://ria.ru/20210205/averin-1596167747.html
Максим Аверин признался, что боится Цискаридзе
Максим Аверин признался, что боится Цискаридзе
На телеканале "Россия 1" стартовал восьмой сезон популярной медицинской саги "Склифосовский" о буднях врачей Института скорой помощи. Главная звезда сериала –... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:45
2021-02-05T14:32
новости культуры
шоубиз
максим аверин
знаменитости
звезды
россия-1 (телеканал)
николай цискаридзе
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. На телеканале "Россия 1" стартовал восьмой сезон популярной медицинской саги "Склифосовский" о буднях врачей Института скорой помощи. Главная звезда сериала – Максим Аверин, который играет опытного и бесстрашного хирурга Олега Брагина.Однако сам артист оказался не так бесстрашен, как его герой. В интервью платформе "Смотрим" Максим Аверин рассказал, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", но его испугало строгое судейство.Остается только догадываться, какие сюрпризы мог преподнести Максим Аверин, если бы преодолел свой страх перед знаменитым артистом балета и вышел на танцевальный паркет популярного шоу.
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новости культуры, максим аверин, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), николай цискаридзе

Максим Аверин признался, что боится Цискаридзе

13:45 05.02.2021 (обновлено: 14:32 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. На телеканале "Россия 1" стартовал восьмой сезон популярной медицинской саги "Склифосовский" о буднях врачей Института скорой помощи. Главная звезда сериала – Максим Аверин, который играет опытного и бесстрашного хирурга Олега Брагина.
Однако сам артист оказался не так бесстрашен, как его герой. В интервью платформе "Смотрим" Максим Аверин рассказал, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", но его испугало строгое судейство.
"Меня приглашали участвовать в этом сезоне, но там сидит Цискаридзе. Я его обожаю, даже как-то брал у него интервью, был у него в Академии Русского балета, которую он возродил. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри – я его боюсь!" – признался актер.
Остается только догадываться, какие сюрпризы мог преподнести Максим Аверин, если бы преодолел свой страх перед знаменитым артистом балета и вышел на танцевальный паркет популярного шоу.
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 17:58Шоубиз
Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки
 
ШоубизНовости культурыМаксим АверинЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Николай Цискаридзе
 
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