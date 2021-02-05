https://ria.ru/20210205/averin-1596167747.html

Максим Аверин признался, что боится Цискаридзе

Максим Аверин признался, что боится Цискаридзе

На телеканале "Россия 1" стартовал восьмой сезон популярной медицинской саги "Склифосовский" о буднях врачей Института скорой помощи. Главная звезда сериала –... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:45

2021-02-05T13:45

2021-02-05T14:32

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николай цискаридзе

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. На телеканале "Россия 1" стартовал восьмой сезон популярной медицинской саги "Склифосовский" о буднях врачей Института скорой помощи. Главная звезда сериала – Максим Аверин, который играет опытного и бесстрашного хирурга Олега Брагина.Однако сам артист оказался не так бесстрашен, как его герой. В интервью платформе "Смотрим" Максим Аверин рассказал, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", но его испугало строгое судейство.Остается только догадываться, какие сюрпризы мог преподнести Максим Аверин, если бы преодолел свой страх перед знаменитым артистом балета и вышел на танцевальный паркет популярного шоу.

https://ria.ru/20210202/tsiskaridze-1595678853.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, максим аверин, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), николай цискаридзе