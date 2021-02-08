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Назван виновник ДТП с тремя жертвами в Саратовской области
Назван виновник ДТП с тремя жертвами в Саратовской области
Виновником ДТП в Саратовской области, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, стал погибший водитель... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:54
2021-02-08T02:54
2021-02-08T02:54
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Виновником ДТП в Саратовской области, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, стал погибший водитель кроссовера, сообщила прокуратура региона.Ранее в областной ГИБДД сообщили, что в воскресенье днем на автодороге Базарный Карабулак - Вольск вблизи села Вязовка столкнулись легковой автомобиль ГАЗ-3110 "Волга" и кроссовер Chery Tiggo, в результате водитель и пассажир Chery Tiggo и водитель "Волги" погибли на месте, а еще четверо пассажиров госпитализированы.Уточняется, что помимо обоих водителей, погиб 44-летний пассажир Chery Tiggo, а еще одна пассажирка этого же автомобиля и трое ее малолетних детей госпитализированы с различными травмами.Прокуратура области взяла под контроль ход проверки, направленной на установление всех обстоятельств ДТП.
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саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости.
Виновником ДТП в Саратовской области
, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, стал погибший водитель кроссовера, сообщила прокуратура региона.
Ранее в областной ГИБДД сообщили, что в воскресенье днем на автодороге Базарный Карабулак - Вольск вблизи села Вязовка столкнулись легковой автомобиль ГАЗ-3110 "Волга" и кроссовер Chery Tiggo, в результате водитель и пассажир Chery Tiggo и водитель "Волги" погибли на месте, а еще четверо пассажиров госпитализированы.
"По предварительной информации.., 62-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Волга" под управлением 56-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо обоих водителей, погиб 44-летний пассажир Chery Tiggo, а еще одна пассажирка этого же автомобиля и трое ее малолетних детей госпитализированы с различными травмами.
Прокуратура области взяла под контроль ход проверки, направленной на установление всех обстоятельств ДТП.