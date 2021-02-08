https://ria.ru/20210208/dtp-1596439489.html

Назван виновник ДТП с тремя жертвами в Саратовской области

Назван виновник ДТП с тремя жертвами в Саратовской области

Виновником ДТП в Саратовской области, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, стал погибший водитель... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T02:54

2021-02-08T02:54

2021-02-08T02:54

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Виновником ДТП в Саратовской области, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, стал погибший водитель кроссовера, сообщила прокуратура региона.Ранее в областной ГИБДД сообщили, что в воскресенье днем на автодороге Базарный Карабулак - Вольск вблизи села Вязовка столкнулись легковой автомобиль ГАЗ-3110 "Волга" и кроссовер Chery Tiggo, в результате водитель и пассажир Chery Tiggo и водитель "Волги" погибли на месте, а еще четверо пассажиров госпитализированы.Уточняется, что помимо обоих водителей, погиб 44-летний пассажир Chery Tiggo, а еще одна пассажирка этого же автомобиля и трое ее малолетних детей госпитализированы с различными травмами.Прокуратура области взяла под контроль ход проверки, направленной на установление всех обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20210207/dtp-1596425723.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, происшествия