https://ria.ru/20210208/dopusk-1596534448.html

Зеленский допустил иностранных военных на территорию Украины

Зеленский допустил иностранных военных на территорию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:00

2021-02-08T16:00

2021-02-08T16:19

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства."Зеленский подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" № 1131-ІХ, который Верховная рада приняла 26 января 2021 года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, всего на территории Украины планируется провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В частности, речь идет о многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча – 2021", украино-британских учений Warrior Watcher-2021 и других.Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за рубежом, в частности с участием стран НАТО и Грузии.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592128137.html

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595932261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире