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Зеленский допустил иностранных военных на территорию Украины
Зеленский допустил иностранных военных на территорию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:00
2021-02-08T16:19
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства."Зеленский подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" № 1131-ІХ, который Верховная рада приняла 26 января 2021 года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, всего на территории Украины планируется провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В частности, речь идет о многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча – 2021", украино-британских учений Warrior Watcher-2021 и других.Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за рубежом, в частности с участием стран НАТО и Грузии.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592128137.html
https://ria.ru/20210203/ukraina-1595932261.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский допустил иностранных военных на территорию Украины

16:00 08.02.2021 (обновлено: 16:19 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства.
"Зеленский подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" № 1131-ІХ, который Верховная рада приняла 26 января 2021 года", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, всего на территории Украины планируется провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В частности, речь идет о многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча – 2021", украино-британских учений Warrior Watcher-2021 и других.
Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за рубежом, в частности с участием стран НАТО и Грузии.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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