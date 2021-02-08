https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html

Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций

Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций

В Вашингтоне так увлеклись санкциями, что рискуют подорвать доминирующее положение собственной валюты. На это обратили внимание в конгрессе. Мир активно снижает РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:00

2021-02-08T09:23

россия

юань

instex

санкции

еврозона

еврокомиссия

евросоюз

конгресс сша

китай

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Вашингтоне так увлеклись санкциями, что рискуют подорвать доминирующее положение собственной валюты. На это обратили внимание в конгрессе. Мир активно снижает зависимость от доллара. Переход на расчеты в альтернативных денежных единицах негативно скажется на американской экономике.Глобальный тиранСША опутали планету санкциями — сейчас действует порядка восьми тысяч экономических ограничений против других стран, и список постоянно пополняется. Вашингтон может диктовать условия кому угодно, потому что доллар — главная валюта мировой экономики.На американскую денежную единицу приходится более 70% транзакций. Доллар свободно продается и конвертируется — правительство это никак не регулирует, к тому же экономика Соединенных Штатов по-прежнему считается стабильной, открытой и крупнейшей в мире.Это позволяет Белому дому запрещать физлицам и американским компаниям вести бизнес напрямую с теми, кто не угоден Вашингтону, и угрожать другим участникам рынка экстерриториальными санкциями.Ответная реакцияОднако бесконечно так продолжаться не может. У мира есть все необходимые инструменты для ослабления зависимости от доллара, констатировала Исследовательская служба конгресса США в опубликованном недавно обзоре.Как отмечают авторы обзора, американская валюта много десятилетий широко используется в международных экономических транзакциях. И это выгодно США. Более того, Белый дом все чаще полагается на доллар для достижения внешнеполитических целей. В частности, для затруднения России, Ирану и Венесуэле доступа к финансовым рынкам.Китайский вариантПереход этих стран на расчеты в альтернативных валютах в итоге негативно скажется на американской экономике и подорвет статус доллара, констатируют в обзоре. Собственно, это уже происходит.В последние годы позиции доллара планомерно расшатывает юань. С 2016-го китайская денежная единица — резервная валюта МВФ. Развивающаяся страна впервые удостоилась такой чести. Потом Пекин запустил на Шанхайской бирже торговлю фьючерсами на нефть в юанях — в рамках масштабной интеграционной программы "Один пояс — один путь".Тем не менее доля юаня в мировых транзакциях по-прежнему невелика. Препятствия для экспансии очевидны — нет свободной конвертации, нестабильность, непрозрачная финансовая система как в государственном, так и частном долге.Уход от доллараЧто касается России, то долларовые транзакции со странами БРИКС в 2019-м сократились с 73% до 49%. Прежде всего благодаря евро (23%). Увеличилась и рублевая доля: с восьми до 14%. Причем с Индией — вторым после Китая торговым партнером Москвы в БРИКС — этот показатель перевалил за 50%.С Китаем расчеты в национальных денежных единицах — 25%, за семь лет — прибавка в десять раз. Это часть стратегии дедолларизации отечественной экономики и повышения устойчивости к санкциям.Похожая ситуация с еврозоной: в 2019 году евро впервые превзошел доллар (42% против 38%). Это общемировая тенденция и заслуга Европейского союза, сопротивляющегося экстерриториальным американским санкциям.Система трансформируетсяВ 2019-м Франция, Германия и Великобритания создали инструмент INSTEX — специальный механизм, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном". Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.По сути, это дает возможность европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию Вашингтона. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой (это Вашингтон мог бы использовать для оправдания санкций), INSTEX воспользовался кредитными баллами.Вторая по популярности валюта, евро, продолжает теснить доллар. По прогнозам Всемирного банка, в итоге американская денежная единица лишится особого статуса в мировой финансовой системе. Ее заменит система из евро, доллара и, вероятнее всего, юаня.

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

https://ria.ru/20201026/kitay-gosdolg-ssha-1581261087.html

https://ria.ru/20201112/kitay-1584143310.html

https://ria.ru/20210201/evrosoyuz-1594954687.html

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