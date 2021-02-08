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Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций
Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций
В Вашингтоне так увлеклись санкциями, что рискуют подорвать доминирующее положение собственной валюты. На это обратили внимание в конгрессе. Мир активно снижает РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:00
2021-02-08T09:23
россия
юань
instex
санкции
еврозона
еврокомиссия
евросоюз
конгресс сша
китай
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Вашингтоне так увлеклись санкциями, что рискуют подорвать доминирующее положение собственной валюты. На это обратили внимание в конгрессе. Мир активно снижает зависимость от доллара. Переход на расчеты в альтернативных денежных единицах негативно скажется на американской экономике.Глобальный тиранСША опутали планету санкциями — сейчас действует порядка восьми тысяч экономических ограничений против других стран, и список постоянно пополняется. Вашингтон может диктовать условия кому угодно, потому что доллар — главная валюта мировой экономики.На американскую денежную единицу приходится более 70% транзакций. Доллар свободно продается и конвертируется — правительство это никак не регулирует, к тому же экономика Соединенных Штатов по-прежнему считается стабильной, открытой и крупнейшей в мире.Это позволяет Белому дому запрещать физлицам и американским компаниям вести бизнес напрямую с теми, кто не угоден Вашингтону, и угрожать другим участникам рынка экстерриториальными санкциями.Ответная реакцияОднако бесконечно так продолжаться не может. У мира есть все необходимые инструменты для ослабления зависимости от доллара, констатировала Исследовательская служба конгресса США в опубликованном недавно обзоре.Как отмечают авторы обзора, американская валюта много десятилетий широко используется в международных экономических транзакциях. И это выгодно США. Более того, Белый дом все чаще полагается на доллар для достижения внешнеполитических целей. В частности, для затруднения России, Ирану и Венесуэле доступа к финансовым рынкам.Китайский вариантПереход этих стран на расчеты в альтернативных валютах в итоге негативно скажется на американской экономике и подорвет статус доллара, констатируют в обзоре. Собственно, это уже происходит.В последние годы позиции доллара планомерно расшатывает юань. С 2016-го китайская денежная единица — резервная валюта МВФ. Развивающаяся страна впервые удостоилась такой чести. Потом Пекин запустил на Шанхайской бирже торговлю фьючерсами на нефть в юанях — в рамках масштабной интеграционной программы "Один пояс — один путь".Тем не менее доля юаня в мировых транзакциях по-прежнему невелика. Препятствия для экспансии очевидны — нет свободной конвертации, нестабильность, непрозрачная финансовая система как в государственном, так и частном долге.Уход от доллараЧто касается России, то долларовые транзакции со странами БРИКС в 2019-м сократились с 73% до 49%. Прежде всего благодаря евро (23%). Увеличилась и рублевая доля: с восьми до 14%. Причем с Индией — вторым после Китая торговым партнером Москвы в БРИКС — этот показатель перевалил за 50%.С Китаем расчеты в национальных денежных единицах — 25%, за семь лет — прибавка в десять раз. Это часть стратегии дедолларизации отечественной экономики и повышения устойчивости к санкциям.Похожая ситуация с еврозоной: в 2019 году евро впервые превзошел доллар (42% против 38%). Это общемировая тенденция и заслуга Европейского союза, сопротивляющегося экстерриториальным американским санкциям.Система трансформируетсяВ 2019-м Франция, Германия и Великобритания создали инструмент INSTEX — специальный механизм, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном". Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.По сути, это дает возможность европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию Вашингтона. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой (это Вашингтон мог бы использовать для оправдания санкций), INSTEX воспользовался кредитными баллами.Вторая по популярности валюта, евро, продолжает теснить доллар. По прогнозам Всемирного банка, в итоге американская денежная единица лишится особого статуса в мировой финансовой системе. Ее заменит система из евро, доллара и, вероятнее всего, юаня.
https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html
https://ria.ru/20201026/kitay-gosdolg-ssha-1581261087.html
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россия, юань, instex, санкции, еврозона, еврокомиссия, евросоюз, конгресс сша, китай, финляндия, норвегия, сша, евро, доллар, экономика

Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций

08:00 08.02.2021 (обновлено: 09:23 08.02.2021)
 
© Depositphotos / FeverpitchИзображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / Feverpitch
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Вашингтоне так увлеклись санкциями, что рискуют подорвать доминирующее положение собственной валюты. На это обратили внимание в конгрессе. Мир активно снижает зависимость от доллара. Переход на расчеты в альтернативных денежных единицах негативно скажется на американской экономике.

Глобальный тиран

США опутали планету санкциями — сейчас действует порядка восьми тысяч экономических ограничений против других стран, и список постоянно пополняется. Вашингтон может диктовать условия кому угодно, потому что доллар — главная валюта мировой экономики.
На американскую денежную единицу приходится более 70% транзакций. Доллар свободно продается и конвертируется — правительство это никак не регулирует, к тому же экономика Соединенных Штатов по-прежнему считается стабильной, открытой и крупнейшей в мире.
Это позволяет Белому дому запрещать физлицам и американским компаниям вести бизнес напрямую с теми, кто не угоден Вашингтону, и угрожать другим участникам рынка экстерриториальными санкциями.
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Ответная реакция

Однако бесконечно так продолжаться не может. У мира есть все необходимые инструменты для ослабления зависимости от доллара, констатировала Исследовательская служба конгресса США в опубликованном недавно обзоре.

В документе подчеркивается, что санкции оборачиваются экономическими издержками для самих Соединенных Штатов, поскольку ограничивают коммерческие сделки, в которых могли бы участвовать американские физические и юридические лица. Кроме того, не исключена и ответная реакция со стороны государств, подвергнувшихся дискриминации. В качестве примера приводится запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции.

Как отмечают авторы обзора, американская валюта много десятилетий широко используется в международных экономических транзакциях. И это выгодно США. Более того, Белый дом все чаще полагается на доллар для достижения внешнеполитических целей. В частности, для затруднения России, Ирану и Венесуэле доступа к финансовым рынкам.
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Китайский вариант

Переход этих стран на расчеты в альтернативных валютах в итоге негативно скажется на американской экономике и подорвет статус доллара, констатируют в обзоре. Собственно, это уже происходит.
В последние годы позиции доллара планомерно расшатывает юань. С 2016-го китайская денежная единица — резервная валюта МВФ. Развивающаяся страна впервые удостоилась такой чести. Потом Пекин запустил на Шанхайской бирже торговлю фьючерсами на нефть в юанях — в рамках масштабной интеграционной программы "Один пояс — один путь".
Тем не менее доля юаня в мировых транзакциях по-прежнему невелика. Препятствия для экспансии очевидны — нет свободной конвертации, нестабильность, непрозрачная финансовая система как в государственном, так и частном долге.

Но появился цифровой юань. Большинство экономистов сходятся в том, что государственная криптовалюта вполне способна конкурировать с долларом, поскольку позволяет проводить сделки оперативнее, чем устаревающие платежные системы SWIFT и CHIPS (именно через них американцы контролируют международные транзакции). Пригодится криптоюань и в проекте "Один пояс — один путь". Взаиморасчеты в цифровой валюте защитят от санкций Вашингтона.

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Уход от доллара

Что касается России, то долларовые транзакции со странами БРИКС в 2019-м сократились с 73% до 49%. Прежде всего благодаря евро (23%). Увеличилась и рублевая доля: с восьми до 14%. Причем с Индией — вторым после Китая торговым партнером Москвы в БРИКС — этот показатель перевалил за 50%.
С Китаем расчеты в национальных денежных единицах — 25%, за семь лет — прибавка в десять раз. Это часть стратегии дедолларизации отечественной экономики и повышения устойчивости к санкциям.

Москва и Пекин планомерно исключают доллар из двусторонней торговли. Еще в 2014-м стороны подписали трехлетнее своп-соглашение на 150 миллиардов юаней (24,5 миллиарда долларов), открывшее взаимный доступ к национальным валютам без необходимости приобретать ее на открытом рынке. В 2015 году практически все сделки были в долларах. А к 2019-му — лишь половина.

Похожая ситуация с еврозоной: в 2019 году евро впервые превзошел доллар (42% против 38%). Это общемировая тенденция и заслуга Европейского союза, сопротивляющегося экстерриториальным американским санкциям.
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Система трансформируется

В 2019-м Франция, Германия и Великобритания создали инструмент INSTEX — специальный механизм, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном". Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.
По сути, это дает возможность европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию Вашингтона. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой (это Вашингтон мог бы использовать для оправдания санкций), INSTEX воспользовался кредитными баллами.

Чтобы снизить долларовую зависимость, еврокомиссия подготовила предварительный план. Предполагается номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, а также пересмотреть и при необходимости изменить нормы, связанные с главными финансовыми ориентирами. Кроме того, регуляторам дадут право блокировать поглощение европейских компаний зарубежными фирмами.

Вторая по популярности валюта, евро, продолжает теснить доллар. По прогнозам Всемирного банка, в итоге американская денежная единица лишится особого статуса в мировой финансовой системе. Ее заменит система из евро, доллара и, вероятнее всего, юаня.
 
РоссияюаньINSTEXСанкцииЕврозонаЕврокомиссияЕвросоюзКонгресс СШАКитайФинляндияНорвегияСШАевродолларЭкономика
 
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