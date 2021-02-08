https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596583362.html
Джабаров назвал высылку российских дипломатов попыткой сохранить лицо
Джабаров назвал высылку российских дипломатов попыткой сохранить лицо
Высылка российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии - это попытка этих стран сохранить лицо в неприглядной ситуации, когда сотрудники их дипмиссий были... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:55
2021-02-08T19:55
2021-02-08T19:55
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швеция
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в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии - это попытка этих стран сохранить лицо в неприглядной ситуации, когда сотрудники их дипмиссий были замечены на незаконных акциях в России, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.МИД РФ ранее сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон-грата, и в ближайшее время покинут страну. Руководства этих государств приняли решения об ответном выдворении российских дипломатов. МИД РФ назвал эти действия необоснованными.Он подчеркнул, что иностранные дипломаты пошли на несогласованную акцию, то есть "они по сути нарушили правила страны пребывания, поэтому и были высланы".Что касается решения по российским дипломатам - это обычная практика ответных мер, добавил сенатор. "На это не нужно обращать внимание, это абсолютно несправедливо, и это просто попытка сохранить лицо в данной ситуации", - заключил политик.
https://ria.ru/20210208/vysylka-1596579465.html
https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html
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россия, владимир джабаров, польша, швеция, германия, в мире
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Высылка российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии - это попытка этих стран сохранить лицо в неприглядной ситуации, когда сотрудники их дипмиссий были замечены на незаконных акциях в России
, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
.
МИД РФ ранее сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон-грата, и в ближайшее время покинут страну. Руководства этих государств приняли решения об ответном выдворении российских дипломатов. МИД РФ назвал эти действия необоснованными.
"Мы предъявили конкретные записи, где сотрудники посольств участвовали не просто в митинге, это не возбраняется, а в запрещенной акции", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что иностранные дипломаты пошли на несогласованную акцию, то есть "они по сути нарушили правила страны пребывания, поэтому и были высланы".
Что касается решения по российским дипломатам - это обычная практика ответных мер, добавил сенатор. "На это не нужно обращать внимание, это абсолютно несправедливо, и это просто попытка сохранить лицо в данной ситуации", - заключил политик.