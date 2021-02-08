https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596583362.html

Джабаров назвал высылку российских дипломатов попыткой сохранить лицо

Джабаров назвал высылку российских дипломатов попыткой сохранить лицо

Высылка российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии - это попытка этих стран сохранить лицо в неприглядной ситуации, когда сотрудники их дипмиссий были... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T19:55

2021-02-08T19:55

2021-02-08T19:55

россия

владимир джабаров

польша

швеция

германия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии - это попытка этих стран сохранить лицо в неприглядной ситуации, когда сотрудники их дипмиссий были замечены на незаконных акциях в России, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.МИД РФ ранее сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон-грата, и в ближайшее время покинут страну. Руководства этих государств приняли решения об ответном выдворении российских дипломатов. МИД РФ назвал эти действия необоснованными.Он подчеркнул, что иностранные дипломаты пошли на несогласованную акцию, то есть "они по сути нарушили правила страны пребывания, поэтому и были высланы".Что касается решения по российским дипломатам - это обычная практика ответных мер, добавил сенатор. "На это не нужно обращать внимание, это абсолютно несправедливо, и это просто попытка сохранить лицо в данной ситуации", - заключил политик.

https://ria.ru/20210208/vysylka-1596579465.html

https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html

россия

польша

швеция

германия

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россия, владимир джабаров, польша, швеция, германия, в мире