В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов
12:19 08.02.2021 (обновлено: 12:48 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле заявили, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций, выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет терпеть таких действий, как предприняли некоторые европейские посольства.
В пятницу в российском министерстве иностранных дел сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, она явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль, что высылка дипломатов могла повлиять на оценку главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС".
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