https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html

"А кому мы нужны?" Хроники вымирания одной деревни

"А кому мы нужны?" Хроники вымирания одной деревни

В ста километрах от Омска, в стороне от федеральных трасс, стоит небольшая деревня Аксеново — три десятка жилых построек. Местные держатся благодаря хозяйству... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:00

2021-02-08T11:50

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Мария Семенова. В ста километрах от Омска, в стороне от федеральных трасс, стоит небольшая деревня Аксеново — три десятка жилых построек. Местные держатся благодаря хозяйству. Мужчины разъехались по северным вахтам, кто-то работает на пилораме: это единственная возможность трудоустройства рядом с домом. Еще недавно здесь были начальная школа, ФАП, котельная — в одном здании, которое в прошлом году признали аварийным. Все закрыли, детей возят в соседнее село по грунтовке, превращающейся в межсезонье в непроходимое месиво. Нет пищеблока — нет школыМестные в один голос твердят: через пять лет в школу и так было бы некому ходить. Просили подождать, дать детям доучиться, но не убедили чиновников. В деревне три второклассника и четвероклассник. Еще два ребенка достигнут школьного возраста в ближайшие два года. В Аксеново всегда была только началка: с пятого класса занимаются в соседней деревне Увальная Бития. Автобус увозит в понедельник и возвращает в пятницу — все это время ученики живут в интернате. То, что тучи сгустились, поняли летом. Наталья Панарина, единственный учитель в деревне, узнала об этом от директора Увалобитиинской школы (учреждение в Аксеново было структурным подразделением). Дело в том, что, согласно мартовскому указу президента, началку необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием. В Аксеново же никогда не было пищеблока, оборудовать его ради нескольких младшеклассников никто не собирался. "Я просила: "Осталось пять лет, как-то же можно выйти из ситуации с горячим питанием, допустим, компенсировать родителям деньгами". Раньше в школе чай пили с печеньем, этого хватало. Пять уроков — и побежали домой", — приводит подробности Панарина.Жизнь шла своим чередом: 1 сентября, как всегда, состоялась линейка. "Первую неделю возили на обед в Увальную Битию: два урока отучатся, за 12 километров съездят по кочкам поесть, потом еще два урока отсидят. Дети начали выматываться. Один ребенок плохо переносил дорогу", — рассказывает жительница Аксеново Ольга Трифонова. Ее дочка во втором классе. "Найдем причину"В результате родители написали отказ от горячего питания. Но как только вопрос с едой решился, внезапно выяснилось, что деревенская школа находится в аварийном состоянии, поэтому закрытия не миновать. "Глава Саргатского района мне лично на приеме сказал: "Докажете, что школа не аварийная, найдем другую причину ее закрыть", — возмущается Трифонова. В райадминистрации комментарий РИА Новости не предоставили, поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть эти слова. Школу построили в 1990-е — это было большое здание, там же располагался детсад. Теперь одно крыло разрушено и заброшено. Из-за общей стены с аварийной постройкой учебное заведение и признали небезопасным. Причем здесь же находились ФАП и котельная — 15 сентября прикрыли все разом. Лишилась работы Ольга Трифонова (она трудилась в кочегарке), пожилая фельдшер и единственная учительница Наталья Панарина, она же техничка — других сотрудников в школе и не было. Алена Трифонова (ее ребенок тоже учился в Аксеновской школе) сетует: "Ведь это не просто учебное заведение, а Дом культуры, каждый праздник у нас были утренники, а сейчас у дошколят никаких развлечений". Наталья Панарина недоумевает: зачем тогда летом в школу провели высокоскоростной интернет? "Мастера приехали в начале июня. Я говорю: "Странно, ведь школу могут вообще закрыть". В ответ: "А нам какая разница, велели сделать". Кабель завели в учебный класс, оставалось только протянуть провод к компьютеру. Двадцатого сентября они мне звонили, чтобы завершить, а уже поздно", — вспоминает Наталья. "Митинг"Учительница и родители боролись за школу — о беде маленькой деревни узнала вся Россия. "Мы не стали молчать. Обращались к главе района, депутатам, в Минобразования Омской области". В конце концов педагог, взрослые и дети с плакатами в защиту школы вышли к закрытому уже зданию. Сфотографировались и выложили в Сеть. "На следующий день позвонили из полиции, приехали, взяли у всех показания. На меня завели административное дело, выписали штраф — пять тысяч рублей. Мир не без добрых людей — человек из другого города вызвался помочь, прислал деньги. Но мы не просили ни у кого, митинговали по собственной инициативе, думали, сложимся и заплатим. Хотя тут любая копейка на счету, немного нам платят в деревне", — рассказывает Наталья. Путь в школуПанаеву уволили спустя два месяца после закрытия учебного заведения — чтобы не нарушить Трудовой кодекс, по которому надо предупреждать о сокращении заранее. Двадцать первого ноября она официально стала безработной, а 24-го ей предложили устроиться в Увалобитиинскую школу. Она преподает детям, которые учились в Аксеново. Вместе с ними утром уезжает на муниципальном автобусе из деревни, днем возвращается домой. До школы им теперь двенадцать километров по проселку. "Сейчас за детьми стали приезжать в девятом часу, а до этого — в семь утра, хотя уроки начинаются в 8:30. Они час сидели в школе и ждали. В октябре какое-то время не учились из-за распутицы. Предлагали поселить их в интернате. Но как я отдам ребенка восьми лет? Она нигде не заснет, только дома. Кто ей будет косички заплетать, умывать, кормить? Все отказались от интерната", — говорит Ольга Трофимова. Глава Увалобитиинского поселения Александр Сильванович сообщил, что для школьников из Аксеново выделили УАЗ, на котором можно проехать даже в межсезонье. Но жителей это все равно не устраивает. "Сегодня 15-20 минут — и мы в соседней школе. А сколько добираться весной или осенью?" — переживает Панарина."А мы точно вас обслуживаем?"Добавило сложностей сельчанам и закрытие ФАПа. "За любой помощью приходится обращаться в скорую. Когда звоним, нам начинают задавать глупые вопросы: "А мы точно вас обслуживаем, а где находится Аксеново?" Потом через час или два приезжает машина. В райцентре есть больница, но туда не всегда удается добраться: автобусы от нас не ходят, такси не по карману. Если очень надо, с вечера ищем попутчика — машин у нас в деревне немного. Или на ЗИЛе, который везет дрова с пилорамы, а обратно — уж как получится", — объясняет Алена. Ее поддерживает Ольга. "Раньше в деревне был фельдшер. Она делала уколы, прививки детям. Теперь же пенсионерам негде давление померить".Администрация, впрочем, не видит проблемы в сложившейся ситуации: утверждают, что фельдшер из Увальной Битии регулярно бывает в Аксеново. "Останемся здесь"Большинство деревенских держит скот. Практически у всех на участке скважина — централизованного водоснабжения нет. Как и отопления — только печки. "На хозяйстве выживаем. У нас бараны, коровы, продаем молоко", — перечисляет Ольга. Рабочих мест не осталось, за исключением пилорамы. Но трудоспособные обычно все-таки выбирают вахтовый метод: "Женщины не пойдут ветки таскать и дрова рубить, да и мужик не каждый выдержит пилораму". В Аксеново один магазин: местные привозят продукты из соседней деревни, торговую точку разместили в одной из комнат частного дома. Ассортимент скромный — товары первой необходимости. "Хлеба у нас год не было. Наши предприниматели его не завозили, а автолавки отказались ездить, потому что нет дороги", — замечает Ольга. В деревне живут в основном пенсионеры. "Много людей уехало за последние два года. Молодежи совсем мало. Когда закрыли школу, одна семья перебралась в Битию. Но мы здесь останемся. А кому мы нужны? На скотине так же и будем тянуть", — заключает Ольга. По переписи 2010 года население Аксеново — 123 человека. Сейчас — не больше семидесяти.

https://ria.ru/20200721/1574607875.html

https://ria.ru/20200612/1572807556.html

https://ria.ru/20200808/1575503550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, школа, медицина, образование - общество, общество