https://ria.ru/20210208/deputat-1596571811.html

Суд оштрафовал депутата Бондаренко за участие в незаконной акции

Суд оштрафовал депутата Бондаренко за участие в незаконной акции

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:37

2021-02-08T18:37

2021-02-08T21:33

россия

николай бондаренко

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 8 фев — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января.Как уточнили в пресс-службе суда, политика признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и приговорили к административному штрафу в 20 тысяч рублей.Из протокола следует, что несогласованные митинги проходили во Фрунзенском и Волжском районах Саратова с полудня до 17:40 по местному времени 31 января. Полиция в громкоговорители предупреждала участников об административной ответственности. Решение пока не вступило в законную силу. Как заявил Бондаренко, покидая суд, он обязательно обжалует это "необоснованное, политически мотивированное" решение.

https://ria.ru/20210208/kprf-1596459827.html

https://ria.ru/20210206/obysk-1596302418.html

россия

саратовская область

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россия, николай бондаренко, саратовская область, происшествия