https://ria.ru/20210208/deputat-1596571811.html
Суд оштрафовал депутата Бондаренко за участие в незаконной акции
Суд оштрафовал депутата Бондаренко за участие в незаконной акции
Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:37
2021-02-08T18:37
2021-02-08T21:33
россия
николай бондаренко
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 8 фев — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января.Как уточнили в пресс-службе суда, политика признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и приговорили к административному штрафу в 20 тысяч рублей.Из протокола следует, что несогласованные митинги проходили во Фрунзенском и Волжском районах Саратова с полудня до 17:40 по местному времени 31 января. Полиция в громкоговорители предупреждала участников об административной ответственности. Решение пока не вступило в законную силу. Как заявил Бондаренко, покидая суд, он обязательно обжалует это "необоснованное, политически мотивированное" решение.
https://ria.ru/20210208/kprf-1596459827.html
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россия, николай бондаренко, саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 8 фев — РИА Новости.
Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко
за участие в несогласованной акции 31 января.
Как уточнили в пресс-службе суда, политика признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и приговорили к административному штрафу в 20 тысяч рублей.
Из протокола следует, что несогласованные митинги проходили во Фрунзенском и Волжском районах Саратова с полудня до 17:40 по местному времени 31 января. Полиция в громкоговорители предупреждала участников об административной ответственности.
"Бондаренко, несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в указанном несогласованном публичном мероприятии, тем самым совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", — добавили в пресс-службе.
Решение пока не вступило в законную силу. Как заявил Бондаренко, покидая суд, он обязательно обжалует это "необоснованное, политически мотивированное" решение.