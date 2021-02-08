https://ria.ru/20210208/deputat-1596467109.html

На задержанного депутата Бондаренко составили протокол

На задержанного депутата Бондаренко составили протокол

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил, что в отделе полиции на него составили административный протокол, после чего он ушел... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:08

2021-02-08T11:08

2021-02-08T11:34

россия

николай бондаренко

ольга алимова (депутат)

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саратов

происшествия

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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил, что в отделе полиции на него составили административный протокол, после чего он ушел оттуда.Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала Бондаренко. На канале Бондаренко в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".На вопрос прибывшего к отделу защитника Бондаренко ответил, что услуги представителя ему понадобятся.На канале саратовского обкома КПРФ в YouTube опубликовано видео, на котором запечатлено, что полицейский предлагает Бондаренко проехать в служебном автомобиле в суд для рассмотрения материала об административном правонарушении и предупреждает депутата, что в противном случае будет оформлено административное задержание.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Фрунзенского районного суда Саратова, по данным на 11.30 (10.30 мск) материал в отношении Бондаренко в суд не поступал.Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.Она отметила, что судебное заседание по рассмотрению поступившего материала еще не назначено.На фото, опубликованных в Telegram-канале пресс-службы саратовского обкома КПРФ, запечатлено, что Бондаренко в окружении группы поддержки уже находится в здании Фрунзенского райсуда.Фрунзенский районный суд Саратова приступил к рассмотрению протокола в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/ukraina-1596374656.html

https://ria.ru/20210204/obvinenie-1596037113.html

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россия, николай бондаренко, ольга алимова (депутат), youtube, госдума рф, саратовская областная дума, саратов, происшествия