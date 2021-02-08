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МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
Запрет ретрансляции канала "Россия-РТР" в Латвии — это политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:17
2021-02-08T21:27
мария захарова
нтв (телеканал)
вгтрк
вильнюс
россия
москва
латвия
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запрет ретрансляции канала "Россия-РТР" в Латвии — это политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил в стране ретрансляцию телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Захарова отметила, что подобные действия латвийского правительства грубо противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений.Она напомнила, что телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии рестриктивным мерам под различными надуманными предлогами. "Текущий сюжет — не исключение... Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства. Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества", — заявила Захарова.Она также назвала выдвинутые в адрес ВГТРК претензии ангажированными."Ведущим телепрограммы "60 минут" вменяется в вину "разжигание ненависти" и "клевета", несмотря на то что речь идет о заявлениях, сделанных в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания — характерное явление. Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения", — отметила Захарова.При этом она подчеркнула, что латвийский медиарегулятор оставляет без внимания аналогичный контент, распространяемый западными СМИ в стране.Представитель МИД призвала международные организации и правозащитников отреагировать на репрессивную политику властей страны.Власти балтийских стран неоднократно ограничивали работу российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями массмедиа, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html
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мария захарова, нтв (телеканал), вгтрк, вильнюс, россия, москва, латвия, в мире

МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем

20:17 08.02.2021 (обновлено: 21:27 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запрет ретрансляции канала "Россия-РТР" в Латвии — это политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил в стране ретрансляцию телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
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Захарова отметила, что подобные действия латвийского правительства грубо противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений.
Она напомнила, что телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии рестриктивным мерам под различными надуманными предлогами.
"Текущий сюжет — не исключение... Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства. Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества", — заявила Захарова.
Она также назвала выдвинутые в адрес ВГТРК претензии ангажированными.
"Ведущим телепрограммы "60 минут" вменяется в вину "разжигание ненависти" и "клевета", несмотря на то что речь идет о заявлениях, сделанных в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания — характерное явление. Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения", — отметила Захарова.
При этом она подчеркнула, что латвийский медиарегулятор оставляет без внимания аналогичный контент, распространяемый западными СМИ в стране.
Представитель МИД призвала международные организации и правозащитников отреагировать на репрессивную политику властей страны.
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Власти балтийских стран неоднократно ограничивали работу российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями массмедиа, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
Мария ЗахароваНТВ (телеканал)ВГТРКВильнюсРоссияМоскваЛатвияВ мире
 
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