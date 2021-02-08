https://ria.ru/20210208/dagestan-1596581699.html

В Дагестане арестовали росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села

В Дагестане арестовали росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для росгвардейца Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве экс-главы села в кабинете начальника... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T19:35

2021-02-08T19:35

2021-02-08T20:13

убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для росгвардейца Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве экс-главы села в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы, в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба верховного суда Дагестана.Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале в субботу вечером. По данным следствия, по подозрению в убийстве в отделе полиции были задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений.Второй росгвардеец Салман Курбанов, подозреваемый в убийстве бывшего главы села в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе верховного суда Дагестана.

https://ria.ru/20210207/rassledovanie-1596385670.html

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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия