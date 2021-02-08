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В Дагестане арестовали росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села
В Дагестане арестовали росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села
Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для росгвардейца Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве экс-главы села в кабинете начальника... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:35
2021-02-08T20:13
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для росгвардейца Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве экс-главы села в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы, в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба верховного суда Дагестана.Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале в субботу вечером. По данным следствия, по подозрению в убийстве в отделе полиции были задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений.Второй росгвардеец Салман Курбанов, подозреваемый в убийстве бывшего главы села в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе верховного суда Дагестана.
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия

В Дагестане арестовали росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села

19:35 08.02.2021 (обновлено: 20:13 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для росгвардейца Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве экс-главы села в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы, в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба верховного суда Дагестана.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале в субботу вечером. По данным следствия, по подозрению в убийстве в отделе полиции были задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений.
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"Постановлением Советского районного суда города Махачкалы от 08.02.2021 удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения Курбанову С.М., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Второй росгвардеец Салман Курбанов, подозреваемый в убийстве бывшего главы села в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе верховного суда Дагестана.

"Постановлением Советского районного суда Махачкалы от 8 февраля удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения Салману Курбанову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении Курбанова Салмана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", – говорится в сообщении.

 
Убийство экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МахачкалаПроисшествия
 
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