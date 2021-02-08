https://ria.ru/20210208/borrel-1596456412.html

Эксперт объяснила контраст слов Борреля в Москве и Брюсселе

Эксперт объяснила контраст слов Борреля в Москве и Брюсселе

Глава европейской дипломатии искренне стремится к налаживанию отношений России и Евросоюза и ждет встречных шагов от РФ, а отличающиеся по тональности заявления РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:57

2021-02-08T09:57

2021-02-08T10:11

россия

жозеп боррель

сергей лавров

мгимо

евросоюз

москва

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211251_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_17798cec4315f4c4c5a1eb99ff01e37b.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии искренне стремится к налаживанию отношений России и Евросоюза и ждет встречных шагов от РФ, а отличающиеся по тональности заявления об итогах его визита в Россию, сделанные в Москве и в Брюсселе, можно объяснить необходимостью лавировать между полярными точками зрения в Евросоюзе на отношения с Москвой, сказала РИА Новости доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. После слов Борреля в МИД России выразили удивление его оценкой визита в Москву подчеркнув, что они "сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве"."Его позиция понятна. Насколько я понимаю, у него есть желание восстановить нормальные отношения с Россией, и он об этом говорил, когда был в Москве, об этом шли и переговоры с Сергеем Лавровым - по каким направлениям и как развивать каналы взаимодействия, как нормализовать отношения. Но с другой стороны, естественно, в Европе отношение (к России - ред.) многих политиков крайне отрицательное, они требуют санкций, что совпадает с позицией американской администрации", - считает эксперт.Она предположила, что фраза Борреля о том, что 22 февраля на встрече глав МИД стран ЕС может быть поднят вопрос о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека, говорит о том, что глава европейской дипломатии ждет ответных встречных шагов со стороны Москвы."Мне кажется, что, указав на 22 февраля, он в то же время ждет и с нашей стороны каких-то шагов. Потому что, видимо, нам тоже надо проявлять какую-то инициативу, не только отвечать на те меры, которые принимает Европа, критиковать их, но и со своей стороны более активно предлагать какие-то совместные инициативы, чтобы нормализовать отношения. Я думаю, что вполне возможно движение навстречу друг другу", - пояснила Зонова."Боррель - политик. Естественно, он вынужден лавировать, просчитывать какие-то шаги. В дипломатии далеко не все совпадает с тем, что говорят сначала в одном месте, потом в другом. Естественно, какие-то корректировки происходят и надо учитывать ситуацию, но у меня сложилось впечатление, что он достаточно искренне стремится к нормализации отношений и ждет от нас тоже каких-то шагов, чтобы это произошло", - добавила эксперт, комментируя его заявления.Она подчеркнула, что нормализация отношений выгодна как России, так и Евросоюзу. "И мы нуждаемся в этих отношениях, бесспорно. У нас колоссальный товарооборот с Европой, всегда хорошо развивались и культурные отношения. Поэтому мы явно заинтересованы, со своей стороны Европа тоже очень заинтересована в нас. В Европе много говорят о том, что ЕС должен усиливать свою роль и важность на международной арене. Конечно, в этом плане они нуждаются и в отношениях с Россией, как влиятельной страной", - заключила эксперт.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

https://ria.ru/20210205/evrosoyuz-1596158968.html

https://ria.ru/20210131/dialog-1595369296.html

https://ria.ru/20201023/evrosoyuz-1581192145.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, мгимо, евросоюз, москва, европа, в мире