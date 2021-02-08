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Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья
Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья
Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:26
2021-02-08T13:26
2021-02-08T13:26
новости подмосковья
лео бокерия
московская областная дума
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.К почетному званию также представлен Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Вопрос будет рассмотрен в рамках 136-го заседания Мособлдумы в четверг."Предлагается присвоить звание Лео Бокерии – одному из ведущих кардиохирургов мира. Благодаря его деятельности не только как медика, но и как автора многих успешных экспериментальных разработок, были спасены тысячи жизни россиян. И это большая честь, прежде всего, для нас – присвоить ему это заслуженное звание и тем самым выразить благодарность за его труд на благо и России, и Московской области", - приводятся в сообщении слова спикера думы Игоря Брынцалова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/donor-1591584551.html
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лео бокерия, московская областная дума