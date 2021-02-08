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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210208/bokeriya-1596499072.html
Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья
Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья
Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:26
2021-02-08T13:26
новости подмосковья
лео бокерия
московская областная дума
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.К почетному званию также представлен Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Вопрос будет рассмотрен в рамках 136-го заседания Мособлдумы в четверг."Предлагается присвоить звание Лео Бокерии – одному из ведущих кардиохирургов мира. Благодаря его деятельности не только как медика, но и как автора многих успешных экспериментальных разработок, были спасены тысячи жизни россиян. И это большая честь, прежде всего, для нас – присвоить ему это заслуженное звание и тем самым выразить благодарность за его труд на благо и России, и Московской области", - приводятся в сообщении слова спикера думы Игоря Брынцалова.
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лео бокерия, московская областная дума

Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья

13:26 08.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
К почетному званию также представлен Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Вопрос будет рассмотрен в рамках 136-го заседания Мособлдумы в четверг.
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"Предлагается присвоить звание Лео Бокерии – одному из ведущих кардиохирургов мира. Благодаря его деятельности не только как медика, но и как автора многих успешных экспериментальных разработок, были спасены тысячи жизни россиян. И это большая честь, прежде всего, для нас – присвоить ему это заслуженное звание и тем самым выразить благодарность за его труд на благо и России, и Московской области", - приводятся в сообщении слова спикера думы Игоря Брынцалова.
 
Новости ПодмосковьяЛео БокерияМосковская областная дума
 
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