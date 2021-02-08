https://ria.ru/20210208/bokeriya-1596499072.html

Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья

Бокерия представлен к званию почетного гражданина Подмосковья

Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:26

2021-02-08T13:26

2021-02-08T13:26

новости подмосковья

лео бокерия

московская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153017/98/1530179875_0:0:5342:3006_1920x0_80_0_0_bcb8bff32e1fb261d63b7f34a86a24f2.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Прославленный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия представлен к званию "Почетный гражданин Московской области", говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.К почетному званию также представлен Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Вопрос будет рассмотрен в рамках 136-го заседания Мособлдумы в четверг."Предлагается присвоить звание Лео Бокерии – одному из ведущих кардиохирургов мира. Благодаря его деятельности не только как медика, но и как автора многих успешных экспериментальных разработок, были спасены тысячи жизни россиян. И это большая честь, прежде всего, для нас – присвоить ему это заслуженное звание и тем самым выразить благодарность за его труд на благо и России, и Московской области", - приводятся в сообщении слова спикера думы Игоря Брынцалова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/donor-1591584551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лео бокерия, московская областная дума