https://ria.ru/20210208/biometriya-1596439028.html
Эксперт рассказал об опасности сервисов подделки голоса
Эксперт рассказал об опасности сервисов подделки голоса
С появлением биометрических данных злоумышленники нашли методы обхода банковской системы контроля. Чтобы удаленно снять деньги со счета, теперь можно создать... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:18
2021-02-08T02:18
2021-02-08T02:19
станислав косарев
мошенничество
синергия
технологии
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. С появлением биометрических данных злоумышленники нашли методы обхода банковской системы контроля. Чтобы удаленно снять деньги со счета, теперь можно создать биометрический профиль человека, собрав голосовые данные, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.Теперь мошенники, помимо выманивания ключевых слов, номеров карт и паролей, записывают и голос жертвы. Ее стараются вогнать в панику, сообщив, к примеру, о краже денег со счета. Нагнетая обстановку, аферист старается вынудить человека произнести типичные фразы, которые банки используют при сборе биометрических данных для создания голосового профиля. Обычно это цифры от 1 до 9, слова "да", "нет", "подтверждаю". “Однако то, что мошенник может получить голосовой профиль жертвы, не значит, что снять деньги удастся. Не все владельцы банковских счетов разрешают использовать биометрические данные для операции, и не все банки собирают эти данные", - указывает Косарев.Важно помнить, что настоящие банковские сотрудники никогда не будут требовать ваш CVC-код или пароли от кабинета, а также другую важную информацию. Никогда не стоит открывать ссылки в сообщениях от банка – это может быть вирус. "Будьте бдительны при получении подозрительных звонков и сообщений", - резюмировал эксперт.
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станислав косарев, мошенничество, синергия, технологии
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
С появлением биометрических данных злоумышленники нашли методы обхода банковской системы контроля. Чтобы удаленно снять деньги со счета, теперь можно создать биометрический профиль человека, собрав голосовые данные, рассказал агентству "Прайм"
директор Института информационных технологий университета "Синергия
" Станислав Косарев
.
Теперь мошенники, помимо выманивания ключевых слов, номеров карт и паролей, записывают и голос жертвы. Ее стараются вогнать в панику, сообщив, к примеру, о краже денег со счета. Нагнетая обстановку, аферист старается вынудить человека произнести типичные фразы, которые банки используют при сборе биометрических данных для создания голосового профиля. Обычно это цифры от 1 до 9, слова "да", "нет", "подтверждаю".
"Нередко мошенники могут представляться организациями, занимающимися благотворительностью или проводящими социальные опросы. Таким образом они могут получить у вас все необходимые данные под видом невинных вопросов", - предупреждает специалист.
“Однако то, что мошенник может получить голосовой профиль жертвы, не значит, что снять деньги удастся. Не все владельцы банковских счетов разрешают использовать биометрические данные для операции, и не все банки собирают эти данные", - указывает Косарев.
Важно помнить, что настоящие банковские сотрудники никогда не будут требовать ваш CVC-код или пароли от кабинета, а также другую важную информацию. Никогда не стоит открывать ссылки в сообщениях от банка – это может быть вирус. "Будьте бдительны при получении подозрительных звонков и сообщений", - резюмировал эксперт.