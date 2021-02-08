Власти Хабаровского края отметили стабилизацию поставок бензина в регион
ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Бензин марки АИ-95 активно развозят по заправкам в Хабаровске, ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась, сообщило в понедельник правительство региона.
"На 14.00 (7.00 мск) понедельника в краевой столице на заправках сети ННК бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 – на 40. При этом очередей на городских АЗС не отмечалось. Бензин марки АИ-95 активно развозят по заправкам в Хабаровске, ситуация с дефицитом бензина в крае стабилизировалась", - представил информацию краевой комитет по развитию ТЭК.
По данным, представленным Хабаровским НПЗ, за двое суток предприятие выпустило 1270 тонн бензина марки АИ-95. Сейчас идет производство и АИ-92, и АИ-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам, заявили в краевом комитете ТЭК. Так, в Комсомольске-на-Амуре на утро понедельника на 4 из 5 АЗС ННК был только бензин АИ-92. Марку АИ-95 туда сейчас везут, сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.
Чиновник отметил, что комитет продолжает работу по отслеживанию цен на топливо. По сетям заправок "Роснефть" и ННК повышения продажной стоимости не выявлено. По фактам завышения цен на бензин в Ванинском и Советско-Гаванском районах, которыми располагал комитет, еще в прошлый понедельник было передано обращение в УФАС по Хабаровскому краю для проведения проверки. Если будут выявлены новые случаи завышения цен, комитет готов оперативно подключиться.
Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК. Топливо для края начали поставлять из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо до трех рублей за литр.