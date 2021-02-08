https://ria.ru/20210208/benzin-1596447046.html

Дегтярев заявил, что власти сделали выводы после бензинового кризиса

Дегтярев заявил, что власти сделали выводы после бензинового кризиса

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о недоработке ответственных служб, которые допустили бензиновый кризис в регионе, - "выводы сделаны". РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:16

2021-02-08T08:16

2021-02-08T08:28

михаил дегтярев

аи-95

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о недоработке ответственных служб, которые допустили бензиновый кризис в регионе, - "выводы сделаны"."Бензиновый кризис показал нам недоработки ответственных за это направление служб. Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного. Отдельно благодарим специалистов ХНПЗ, которые привели оборудование в рабочее состояние и обеспечили выпуск бензина для Хабаровского края и наших соседей по ДФО", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.В воскресенье водители из разных частей города Хабаровска сообщали, что бензин марки АИ-95 можно найти на единичных станциях. Корреспондент РИА Новости убедился в этом, объехав около десятка заправок в центре города - ни на одной из них 95-го не было, автоматы сопровождали надписи "техническое обслуживание". Ситуация с очередями на АЗС начала улучшаться с пятницы. В выходные уже появился бензин АИ-92.Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК. Топливо для края начали поставлять из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо на сумму до трех рублей за литр. На сайтах бесплатных объявлений спекулянты стали продавать бензин популярных марок по цене вдвое выше - от 75 до 125 рублей за литр. Некоторые энтузиасты места в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей. В соцсетях появились видео с конфликтами из-за бензина на заправках.Как сообщали РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на НПЗ возобновлено в полном объеме. Правительство края сообщило в воскресенье, что нефтезавод выпустил прошедшей ночью 600 тонн бензина АИ-95, сейчас холдинг ННК "старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина".В понедельник в соцсетях стали появляться сообщения, что бензин ходовых марок по-прежнему отсутствует на многих заправках в северных районах края. В правительстве региона заявили, что жалоб от жителей не поступало, но власти будут связываться с компаниями и выяснять, как обстоит ситуация с топливом.

https://ria.ru/20210204/toplivo-1596038594.html

https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

хабаровский край

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михаил дегтярев, аи-95, хабаровский край, общество