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https://ria.ru/20210208/benzin-1596447046.html
Дегтярев заявил, что власти сделали выводы после бензинового кризиса
Дегтярев заявил, что власти сделали выводы после бензинового кризиса
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о недоработке ответственных служб, которые допустили бензиновый кризис в регионе, - "выводы сделаны". РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:16
2021-02-08T08:28
михаил дегтярев
аи-95
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о недоработке ответственных служб, которые допустили бензиновый кризис в регионе, - "выводы сделаны"."Бензиновый кризис показал нам недоработки ответственных за это направление служб. Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного. Отдельно благодарим специалистов ХНПЗ, которые привели оборудование в рабочее состояние и обеспечили выпуск бензина для Хабаровского края и наших соседей по ДФО", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.В воскресенье водители из разных частей города Хабаровска сообщали, что бензин марки АИ-95 можно найти на единичных станциях. Корреспондент РИА Новости убедился в этом, объехав около десятка заправок в центре города - ни на одной из них 95-го не было, автоматы сопровождали надписи "техническое обслуживание". Ситуация с очередями на АЗС начала улучшаться с пятницы. В выходные уже появился бензин АИ-92.Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК. Топливо для края начали поставлять из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо на сумму до трех рублей за литр. На сайтах бесплатных объявлений спекулянты стали продавать бензин популярных марок по цене вдвое выше - от 75 до 125 рублей за литр. Некоторые энтузиасты места в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей. В соцсетях появились видео с конфликтами из-за бензина на заправках.Как сообщали РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на НПЗ возобновлено в полном объеме. Правительство края сообщило в воскресенье, что нефтезавод выпустил прошедшей ночью 600 тонн бензина АИ-95, сейчас холдинг ННК "старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина".В понедельник в соцсетях стали появляться сообщения, что бензин ходовых марок по-прежнему отсутствует на многих заправках в северных районах края. В правительстве региона заявили, что жалоб от жителей не поступало, но власти будут связываться с компаниями и выяснять, как обстоит ситуация с топливом.
https://ria.ru/20210204/toplivo-1596038594.html
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михаил дегтярев, аи-95, хабаровский край, общество

Дегтярев заявил, что власти сделали выводы после бензинового кризиса

08:16 08.02.2021 (обновлено: 08:28 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Автомобили в очереди на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о недоработке ответственных служб, которые допустили бензиновый кризис в регионе, - "выводы сделаны".
"Бензиновый кризис показал нам недоработки ответственных за это направление служб. Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного. Отдельно благодарим специалистов ХНПЗ, которые привели оборудование в рабочее состояние и обеспечили выпуск бензина для Хабаровского края и наших соседей по ДФО", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
В воскресенье водители из разных частей города Хабаровска сообщали, что бензин марки АИ-95 можно найти на единичных станциях. Корреспондент РИА Новости убедился в этом, объехав около десятка заправок в центре города - ни на одной из них 95-го не было, автоматы сопровождали надписи "техническое обслуживание". Ситуация с очередями на АЗС начала улучшаться с пятницы. В выходные уже появился бензин АИ-92.
Заправка автомобиля на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:10
На Хабаровском НПЗ сообщили, что нет нужды покупать бензин впрок
Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК. Топливо для края начали поставлять из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо на сумму до трех рублей за литр. На сайтах бесплатных объявлений спекулянты стали продавать бензин популярных марок по цене вдвое выше - от 75 до 125 рублей за литр. Некоторые энтузиасты места в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей. В соцсетях появились видео с конфликтами из-за бензина на заправках.
Как сообщали РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на НПЗ возобновлено в полном объеме. Правительство края сообщило в воскресенье, что нефтезавод выпустил прошедшей ночью 600 тонн бензина АИ-95, сейчас холдинг ННК "старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина".
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
00:30
Названы регионы России с самым доступным бензином для населения
В понедельник в соцсетях стали появляться сообщения, что бензин ходовых марок по-прежнему отсутствует на многих заправках в северных районах края. В правительстве региона заявили, что жалоб от жителей не поступало, но власти будут связываться с компаниями и выяснять, как обстоит ситуация с топливом.
 
Михаил ДегтяревАИ-95Хабаровский крайОбщество
 
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