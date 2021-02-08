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В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92
В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92
Дефицит бензина АИ-92 в Приморье ликвидирован с поступлением партии этого топлива по железной дороге, АИ-95 ожидается на этой неделе, сообщил министр... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T06:38
2021-02-08T06:38
аи-92
аи-95
хабаровский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Дефицит бензина АИ-92 в Приморье ликвидирован с поступлением партии этого топлива по железной дороге, АИ-95 ожидается на этой неделе, сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.По его словам, АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений.На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропал АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливаются очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования.Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.
https://ria.ru/20210208/benzin-1596443473.html
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аи-92, аи-95, хабаровский край, происшествия

В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92

06:38 08.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Дефицит бензина АИ-92 в Приморье ликвидирован с поступлением партии этого топлива по железной дороге, АИ-95 ожидается на этой неделе, сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.
"В конце минувшей недели в Приморье по железной дороге поступило значительное количество бензина АИ-92 для автозаправочных станций компании "ННК-Приморнефтепродукт". Таким образом, дефицит бензина этой марки ликвидирован. До середины текущей недели, когда в край поступит бензин АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут быть небольшие перебои с бензином этой марки на заправках ННК", - сказал Калитин, чей комментарий журналистам предоставили в правительстве региона.
По его словам, АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
06:03
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На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропал АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливаются очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования.
Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
00:30
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АИ-92АИ-95Хабаровский крайПроисшествия
 
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