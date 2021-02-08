https://ria.ru/20210208/benzin-1596444424.html

В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92

В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92

Дефицит бензина АИ-92 в Приморье ликвидирован с поступлением партии этого топлива по железной дороге, АИ-95 ожидается на этой неделе, сообщил министр... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:38

2021-02-08T06:38

2021-02-08T06:38

аи-92

аи-95

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596136076_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_5922a02eb2e1469938d5979e08d0d7c3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Дефицит бензина АИ-92 в Приморье ликвидирован с поступлением партии этого топлива по железной дороге, АИ-95 ожидается на этой неделе, сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.По его словам, АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений.На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропал АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливаются очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования.Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

https://ria.ru/20210208/benzin-1596443473.html

https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аи-92, аи-95, хабаровский край, происшествия