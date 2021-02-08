В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
"В конце минувшей недели в Приморье по железной дороге поступило значительное количество бензина АИ-92 для автозаправочных станций компании "ННК-Приморнефтепродукт". Таким образом, дефицит бензина этой марки ликвидирован. До середины текущей недели, когда в край поступит бензин АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут быть небольшие перебои с бензином этой марки на заправках ННК", - сказал Калитин, чей комментарий журналистам предоставили в правительстве региона.
По его словам, АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений.
На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропал АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливаются очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования.
Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.