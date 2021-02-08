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Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
Около четырех десятков малых спутников из 18 стран планируется вывести на орбиту российской ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Байконур в марте, сообщил... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:18
2021-02-08T05:30
россия
байконур (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около четырех десятков малых спутников из 18 стран планируется вывести на орбиту российской ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Байконур в марте, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сообщалось, что группу попутных российских и зарубежных спутников намечается запустить 20 марта вместе с основным южнокорейским космическим аппаратом наблюдения Земли CAS500-1. Старт планируется осуществить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с Байконура. Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги".По его словам, ожидается, что в космос отправятся спутники из России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Туниса, Великобритании, Испании и Словакии.В январе власти Каталонии объявили о планах запуска в марте своего первого наноспутника с Байконура. До этого "Главкосмос пусковые услуги" сообщила о доставке на космодром японских аппаратов ELSA-d и GRUS, спутника ОАЭ DMSAT-1 и итальянского UNISAT-7.Ранее генеральный директор российской частной компании "Спутникс" Владислав Иваненко рассказал РИА Новости, что компания планирует отправить вместе с CAS500-1 пять спутников: "Зоркий", "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" для наблюдения Земли, а также два аппарата в интересах зарубежных заказчиков, один из которых - первый спутник Туниса Challenge One для интернета вещей.Кроме того, из материалов на сайте госзакупок следовало, что вместе с CAS500-1 будут выводиться на орбиту космический аппарат Najm-1, принадлежащий Саудовской Аравии, и американский Anand.О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Байконур. Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries. Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).Компания "Главкосмос пусковые услуги" является оператором коммерческих пусков, созданным по решению "Роскосмоса" и уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.
https://ria.ru/20210129/baykonur-1595061123.html
https://ria.ru/20210123/baykonur-1594240237.html
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россия, байконур (космодром), космос - риа наука

Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников

03:18 08.02.2021 (обновлено: 05:30 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк"Байконур"
Байконур - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около четырех десятков малых спутников из 18 стран планируется вывести на орбиту российской ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Байконур в марте, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что группу попутных российских и зарубежных спутников намечается запустить 20 марта вместе с основным южнокорейским космическим аппаратом наблюдения Земли CAS500-1. Старт планируется осуществить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с Байконура. Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги".
"Список еще не окончательный и подлежит уточнению в зависимости от готовности спутников. Пока компанию CAS500-1 должны составить около 40 малых аппаратов из 18 стран", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ожидается, что в космос отправятся спутники из России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Туниса, Великобритании, Испании и Словакии.
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В январе власти Каталонии объявили о планах запуска в марте своего первого наноспутника с Байконура. До этого "Главкосмос пусковые услуги" сообщила о доставке на космодром японских аппаратов ELSA-d и GRUS, спутника ОАЭ DMSAT-1 и итальянского UNISAT-7.
Ранее генеральный директор российской частной компании "Спутникс" Владислав Иваненко рассказал РИА Новости, что компания планирует отправить вместе с CAS500-1 пять спутников: "Зоркий", "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" для наблюдения Земли, а также два аппарата в интересах зарубежных заказчиков, один из которых - первый спутник Туниса Challenge One для интернета вещей.
Кроме того, из материалов на сайте госзакупок следовало, что вместе с CAS500-1 будут выводиться на орбиту космический аппарат Najm-1, принадлежащий Саудовской Аравии, и американский Anand.
О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Байконур. Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries. Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).
Компания "Главкосмос пусковые услуги" является оператором коммерческих пусков, созданным по решению "Роскосмоса" и уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.
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