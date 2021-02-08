https://ria.ru/20210208/avtobus-1596466456.html

В Ейске обстреляли автобус

В Ейске обстреляли автобус

Автобус был обстрелян в Ейске из травматического оружия, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:04

2021-02-08T11:04

2021-02-08T11:10

ейск

происшествия

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КРАСНОДАР, 8 фев - РИА Новости. Автобус был обстрелян в Ейске из травматического оружия, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Краснодарское общественное движение "Транспортная инициатива" опубликовало в своём аккаунте в Instagram видео, на котором зафиксирован осмотр автобуса с повреждёнными, предположительно, в результате обстрела стёклами. В комментарии к посту сообщается, что за последние дни в городе обстреляны три автобуса с пассажирами.В минувшую пятницу администрация Ейска на своём сайте разъяснила, что 30 января срок действия свидетельств у местных перевозчиков на ряд маршрутов истёк, и власти выдали временные свидетельства трём организациям, чьи "водители из Краснодара и Армавира" сейчас работают на маршрутах. При этом отмечается, что ейские перевозчики в настоящее время оспаривают в суде итоги конкурсов на право обслуживания городской маршрутной сети. В сообщении мэрии подчеркивается, что автобусы, прибывшие в Ейск, значительно лучше и удобнее, и несмотря на споры и недоверие, городу необходимо развитие в том числе и области транспортного обслуживания, оснований для отзыва выданных новым перевозчикам свидетельств нет.Руководитель движения Марина Репещук прокомментировала РИА Новости, что обстрел автобусов может быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков.

https://ria.ru/20210127/avtomat-1594809814.html

ейск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ейск, происшествия