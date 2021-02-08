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В Ейске обстреляли автобус
В Ейске обстреляли автобус
Автобус был обстрелян в Ейске из травматического оружия, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:04
2021-02-08T11:04
2021-02-08T11:10
ейск
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 фев - РИА Новости. Автобус был обстрелян в Ейске из травматического оружия, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Краснодарское общественное движение "Транспортная инициатива" опубликовало в своём аккаунте в Instagram видео, на котором зафиксирован осмотр автобуса с повреждёнными, предположительно, в результате обстрела стёклами. В комментарии к посту сообщается, что за последние дни в городе обстреляны три автобуса с пассажирами.В минувшую пятницу администрация Ейска на своём сайте разъяснила, что 30 января срок действия свидетельств у местных перевозчиков на ряд маршрутов истёк, и власти выдали временные свидетельства трём организациям, чьи "водители из Краснодара и Армавира" сейчас работают на маршрутах. При этом отмечается, что ейские перевозчики в настоящее время оспаривают в суде итоги конкурсов на право обслуживания городской маршрутной сети. В сообщении мэрии подчеркивается, что автобусы, прибывшие в Ейск, значительно лучше и удобнее, и несмотря на споры и недоверие, городу необходимо развитие в том числе и области транспортного обслуживания, оснований для отзыва выданных новым перевозчикам свидетельств нет.Руководитель движения Марина Репещук прокомментировала РИА Новости, что обстрел автобусов может быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков.
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ейск, происшествия
КРАСНОДАР, 8 фев - РИА Новости. Автобус был обстрелян в Ейске из травматического оружия, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Краснодарское общественное движение "Транспортная инициатива"
опубликовало в своём аккаунте в Instagram
видео, на котором зафиксирован осмотр автобуса с повреждёнными, предположительно, в результате обстрела стёклами. В комментарии к посту сообщается, что за последние дни в городе обстреляны три автобуса с пассажирами.
"В дежурную часть ОМВД России по городу Ейск поступило сообщение о повреждении стекол на двух автобусах. Во время движения в посёлке Широчанка города Ейска маршрутного автобуса произошёл хлопок и треснуло стекло на одном маршрутном автобусе, а также стекло на другом автобусе. Предварительно известно, что неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия. В результате никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба кубанского главка МВД.
В минувшую пятницу администрация Ейска на своём сайте разъяснила, что 30 января срок действия свидетельств у местных перевозчиков на ряд маршрутов истёк, и власти выдали временные свидетельства трём организациям, чьи "водители из Краснодара и Армавира" сейчас работают на маршрутах. При этом отмечается, что ейские перевозчики в настоящее время оспаривают в суде итоги конкурсов на право обслуживания городской маршрутной сети. В сообщении мэрии подчеркивается, что автобусы, прибывшие в Ейск, значительно лучше и удобнее, и несмотря на споры и недоверие, городу необходимо развитие в том числе и области транспортного обслуживания, оснований для отзыва выданных новым перевозчикам свидетельств нет.
"Транспортная инициатива" в свою очередь разместила в Instagram видео с критикой практики выдачи местными властями разрешений на работу в Ейске краснодарским перевозчикам. В нём сообщается, что результаты мониторинга показали несоответствие количества заявленных и фактически вышедших на маршруты машин и других условий лицензий.
Руководитель движения Марина Репещук прокомментировала РИА Новости, что обстрел автобусов может быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков.