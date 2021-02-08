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Суд арестовал двух жителей Дагестана по подозрению в подготовке терактов
Суд арестовал двух жителей Дагестана по подозрению в подготовке терактов
Дербентский районный суд Дагестана на два месяца арестовал мужчин, задержанных сотрудниками УФСБ по подозрению в подготовке терактов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:42
2021-02-08T16:42
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Дербентский районный суд Дагестана на два месяца арестовал мужчин, задержанных сотрудниками УФСБ по подозрению в подготовке терактов, сообщает пресс-служба верховного суда региона.Правоохранители выявили и пресекли деятельность террористической организации в составе двух человек на территории Дербентского района. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы. По информации УФСБ по Дагестану, члены ячейки вынашивали намерения по совершению серии преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.
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республика дагестан, происшествия

Суд арестовал двух жителей Дагестана по подозрению в подготовке терактов

16:42 08.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Дербентский районный суд Дагестана на два месяца арестовал мужчин, задержанных сотрудниками УФСБ по подозрению в подготовке терактов, сообщает пресс-служба верховного суда региона.
Правоохранители выявили и пресекли деятельность террористической организации в составе двух человек на территории Дербентского района. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы. По информации УФСБ по Дагестану, члены ячейки вынашивали намерения по совершению серии преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.
"Шестого февраля было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и частью 2 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Пятого февраля подозреваемые были задержаны. Седьмого февраля Дербентский районный суд Дагестана избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть 6 апреля 2021 года", – говорится в сообщении.
 
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