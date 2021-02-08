https://ria.ru/20210208/arest-1596545268.html

Суд арестовал двух жителей Дагестана по подозрению в подготовке терактов

Суд арестовал двух жителей Дагестана по подозрению в подготовке терактов

Дербентский районный суд Дагестана на два месяца арестовал мужчин, задержанных сотрудниками УФСБ по подозрению в подготовке терактов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:42

2021-02-08T16:42

2021-02-08T16:42

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Дербентский районный суд Дагестана на два месяца арестовал мужчин, задержанных сотрудниками УФСБ по подозрению в подготовке терактов, сообщает пресс-служба верховного суда региона.Правоохранители выявили и пресекли деятельность террористической организации в составе двух человек на территории Дербентского района. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы. По информации УФСБ по Дагестану, члены ячейки вынашивали намерения по совершению серии преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия