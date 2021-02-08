https://ria.ru/20210208/arest-1596520096.html

Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы

Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы

Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал на 25 суток художника-акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:55

2021-02-08T14:55

2021-02-08T14:55

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал на 25 суток художника-акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.В минувшем январе Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и выкрикивал политические лозунги, после чего был задержан. Все тот же Пресненский суд ранее арестовал акциониста на 14 суток за неповиновение законному требованию полицейскому. Он уже отбыл это наказание, теперь пришло время следующего.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575447968.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия